Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 июня: 140 новых случаев

По приросту коронавируса Крым вернулся к показателям февраля. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 563 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1752.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 45177 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 41672.

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Данные Минздрава РК.

За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 667 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период - 41 672 человека.

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