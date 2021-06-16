Кронавирус в Крыму, последние новости на 16 июня: Выявлено еще 144 случая заболевания

Заболеваемость коронавирусом и пневмонией растет Фото: "КП" Архив

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 1 тысяча 753 человека. Еще 501 получает медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 45 тысячи 321 случай COVID-19. Справились с болезнью 41 тысяча 867 человек. Умерли 1 тысяча 428 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 144 новых случаев коронавируса. В том числе 125 случаев выявлены, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Госпитализированы 77 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 89 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 195 пациентов. Умерли 6. Лаборатории за сутки выполнили исследования 2478 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 44 новых случая COVID-19. С выздоровлением выписаны 9 пациентов, умерли 2.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 15 тысяч 409 инфицированных. Выздоровели 14 тысяч 058 человек, 705 умерли. Под наблюдением находится 352 контактировавших с заболевшими.

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