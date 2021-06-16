В Евпатории готовы возродить детскую железную дорогу

Разгрузка тепловоза ТУ2-142. 1988 год. Фото из коллекции Вадима Пономаренко

Жители Евпатории предлагают восстановить разобранную на металлолом детскую железную дорогу. С инициативой выступила местная жительница Виктория Струнина. Ее идея пришлась евпаторийцам по душе и была поддержана городскими властями.

История малой железной дороги в Евпатории началась со списанного электровоза и вагона, которые в восьмидесятых годах подарили местному пионерлагерю им. Юрия Гагарина. Дети были в восторге от подарка, а взрослые отправились к начальнику Приднепровской железной дороги тех лет с предложением создать в городе детскую железную дорогу, аналогичную тем, которые существовали во многих крупных городах Союза.

Анатолий Алимов идею поддержал и вскоре появился проект «малой», разработанный институтом «Днепрогипротранс». Обязанности по строительству были возложены сразу на три железных дороги тогда еще Украинской СССР, управления которых имели детские оздоровительные лагеря в крымской здравнице. Приднепровская строила пути, Южная – локомотивное депо, Юго-Западная – вокзалы. Правда к моменту открытия в июне 1988 года станции так и не были готовы. Вместо них использовались пассажирские вагоны, в которых разместили учебные помещения, и рефрижераторные, из которых сделали депо.

Тепловоз ТУ2-227. 1991 год. Фото: "Мы из Евпатории"/"Вконтакте"

Как писали газеты прошлых лет, это была «ударная комсомольская стройка». Железнодорожное полотно длиной более трех километров проложили вдоль озера Мойнаки. Работы велись ускоренными темпами, в них принимала участие молодежь и школьники Евпатории. Молодежными были и названия станций – «Пионерская», «Комсомольская», разъезд «Юный Ленинец».

Дорога получила тепловоз ТУ2-142 и два вагона PAFAWAG, а вскоре еще один тепловоз ТУ2-227 и несколько вагонов. Кроме своеобразного аттракциона и прогулочного транспорта, малая детская выполняла еще одну функцию - обучала подростков железнодорожным профессиям. На момент открытия на занятия записались 800 детей.

По воспоминаниям евпаторийцев, дорога пользовалась большой популярностью. Хотя билет на нее был не такой уж и дешевый.

- Помню эту ДЖД. В детстве мама меня привела прокатиться на ней. Посмотрели стоимость билета, и пошли кататься на трамвае, - делится воспоминаниями евпаториец Сергей Гачегов.

Дороге суждено было просуществовать не долго. Развал Союза, урезание зарплат, увольнение сотрудников. К этому добавились выступления «зеленых» - активисты требовали закрыть малую евпаторийскую в связи с нарушением экосистемы озера Мойнаки. Пути были разобраны, а подвижной состав вывезен.

На этом месте раньше пролегали пути детской железной дороги в Евпатории. 2009 год. Фото: сайт "Евпаторийская детская железная дорога"

Действительно ли малая детская оказала столь негативное влияние на состояние Мойнакского озера или, как, вспоминают старожилы, была лишь частью предвыборной гонки тех лет, сегодня сказать сложно.

- Дело в том, что железная дорога – это насыпь. Эта насыпь может как-то влиять на озеро? Вряд ли…Возможно, это как-то связано с загрязнением окружающей среды, с тем, что выбрасывают из окна бутылки, бумажки… Мне кажется, это очень натянуто, - говорит КП-Крым эколог Сергей Иванов.

Детская железная дорога в Евпатории закрылась в ноябре 1991 года. С тех пор от нее почти ничего не осталось. Рельсы и подвижной состав разрезали и сдали на металлолом. Нынешнее руководство здравницы в целом не против возродить прогулочную узкоколейку. Было бы финансирование.

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