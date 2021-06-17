Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 июня: Плюс 151 случай заболевания

Всего с начала пандемии на территории полуострова выявили 45472 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение проходят 524 человека, а стационарное - 1829.

Всего с начала пандемии на территории полуострова выявили 45472 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 41954.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки коронавирус в Крыму выявили у 151 человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 110 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - отметил Аксенов.

Также за сутки на территории Крыма обследовались 3571 человек, количество выздоровевших за сутки составило 87. За весь период от коронавируса излечились 41,9 тыс человек.

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За сегодня коронавирусом в Севастополе зарегистрировали 49 новых случаев заболевания. Как сообщили на сайте правительства города, 31 человек выписан после выздоровления. Умер один человек в возрасте 75 лет.

- Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 458 человек. В настоящий момент выздоровели 14 089 человек, 706 умерли, - отметили в пресс-службе.

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