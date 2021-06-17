На заседании Общественной палаты Крыма предложили вновь ввести список запретов Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Крыму продолжает набирать обороты. Каждый день статистика не радует своими показателями по заболеваемости. Только за последние сутки на полуострове зафиксировали 151 случай ковида. А впереди курортный сезон, миллионы отдыхающих туристов и толпы людей в общественных местах. Введут ли в Крыму самоизоляцию и жесткие ограничения из-за коронавируса в июне 2021 - разбиралась «Комсомолка».

На заседании Общественной палаты Крыма, которое прошло 16 июня, предложили вновь ввести список запретов для того, чтобы предупредить распространение коронавируса. Летом на полуострове планируют полностью отменить выпускные вечера в школах, закрыть кальянные и клубы, ограничить работу ресторанов до 22.00. Такие меры на заседании озвучила главный санврач республики Наталья Пеньковская.

Так, в Роспотребнадзоре предложили ограничить работу объектов общепита с 22.00 до 8.00, оставив лишь торговлю на вынос. Запретить все дискотеки в клубах, закрыть танцевальные и концертные залы в общепите, ограничить вместительность залов театров и кинотеатров до 50% и ввести запрет на общепит в кинотеатрах, на работу развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни.

Также в Крыму могут ограничить проезд в общественном транспорте лицам старше 65 лет и провести 100% вакцинацию работников санаторно-курортного сектора, гостиниц, общепита, транспорта.

- Ситуация требует широкого обсуждения, но не с целью принимать ограничения или нет, а для объяснения ситуации и тех мер, которые будут вводиться в республике. Это вынужденная мера, - подчеркнула Пеньковская.

Все эти ограничения пока что зависли на стадии предложений. Все дальнейшие меры будут принимать в правительстве республики.

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