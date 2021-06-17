Дешевые авто из Европы с manheim.com.de: Отзывы, обзоры и предпочтения автолюбителей

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Отечественные дороги с ямами и выбоинами очень сильно изнашивают автомобили и приводят их в ужасное состояние. Покупать на вторичном рынке такие машины не актуально и не выгодно, так как на ремонт и восстановление транспортного средства придется дополнительно вложить средства, и порой немалые. Именно поэтому многие хотят купить недорого автомобиль в Европе, где дороги будут получше наших, а техническое состояние машины не огорчит.

Купить машину дешево реально с компанией Manheim (Манхейм). На ресурсе manheim.com.de отзывы, обзоры машин, статьи, опубликованные в СМИ о том, как приобрести машины у официальных дилеров и лизинговых компаний по дешевой цене, а также простая и пошаговая инструкция.

Сразу стоит отметить, что все автомобили, представленные на сайте Manheim, выкуплены на аукционах у юридических лиц. Они интересны и привлекательны тем, что это машины лизинговых компаний, прошедшие тест-драйвы, а также рекламные - оклеенные рекламой. В этом и заключается главный секрет их низкой и выгодной стоимости. На странице Instagram.com/manheim.eu отзывы о машинах и четкая информация с указанием конкретных сроков доставки. Здесь можно выбрать понравившийся автомобиль, затем уточнить о его наличии в продаже, для того чтобы пригнать авто из Европы. После этого, начнется работа с документами и нужно будет внести аванс. Далее продавец предоставит полный отчет о выкупе машины на ваше имя, и она сразу же отправится на таможню. После растаможки машина будет в том месте, где находитесь вы. «Вишенкой на торте» станет постановка автомобиля на учет и получение регистрационных знаков.

Кстати, есть интересное предположение, что выбранная марка автомобиля напрямую отражает характер ее будущего владельца.

Так, например, Volkswagen предпочитают люди, которые могут заниматься мелким бизнесом, вместительный автомобиль очень практичен. Довольно часто его покупают начинающие водители, в том числе и девушки.

Audi – семейный автомобиль, именно так его многие позиционируют. Есть мнение, что именно водители этой марки любят крутые номера, которыми хотят подчеркнуть свой высокий статус.

Автомобили марки Mercedes, как правило, выбирают решительные, состоятельные и уверенные в себе люди с аккуратным стилем вождения.

Opel привлекает автолюбителей дешевизной технического обслуживания, такие машины предпочитают, как молодые, так и люди постарше, а привлекает их, прежде всего, надежность техники.

Молодые парни присматриваются к BMW, чтобы привлечь внимание противоположного пола, так как эта машина всегда считалась брутальной и нереально крутой. Выбор опытных водителей - Toyota, Subaru, Mitsubishi, Nissan, Honda, Mazda. Японские автомобили нравятся тем, кто за рулем ведет себя довольно сдержанно и имеет грамотный стиль вождения, за исключением молодых парней, которые любят устраивать гонки.

Экзотические спорткары покупают люди, которые не могут жить без экстрима, любят свободу, неординарность и стремятся жить по максимуму, как говорится на полную катушку.

Компания Manheim (Манхеим) позволяет пригнать авто из Германии на любой вкус, а также растаможить авто из Германии в России.

Также, существует возможность купить автомобиль в рассрочку с первоначальным взносом 40%, а остальную сумму выплачивать в течении следующих двух лет под 3% годовых.

* на правах рекламы