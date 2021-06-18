Отключение света, воды и перекрытие въезда в город: Какие ограничения введены в Ялте из-за потопа

Все подземные переходы Ялты затоплены. Фото: Янина Павленко/Facebook

Непогода разбушевалась в Ялте не на шутку. В городе введен режим ЧС из-за сильных ливней, которые прошли 18 июня. В городе происходит настоящий коллапс – потоки бурлящей воды идут прямо по дорогам и сносят машины. Людей эвакуируют из подтопленных территорий. «Комсомолка» рассказывает, какие ограничения введены в курортной Ялте, и каких участков города лучше избегать.

ПЕРЕКРЫТ ВЪЕЗД В ГОРОД

Самая сложная ситуация при въезде в город, в районе Октября. Там движение полностью перекрыто. Власти приняли такое решение, чтобы расчистить последствия сели, который сошел на трассу в разных местах, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Перекрыт также и проезд в центр города. Реки вышли из берегов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ХОДИТ

Из-за сложных погодных условий временно приостановлено движение городского общественного транспорта на маршрутах 138, 29А, 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 29, 100, 8, 9, 1а, 106, 131. Кроме того, не ходят троллейбусы. Движение на Морском вокзале также затруднено, он полностью затоплен.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Власти Ялты объявили о том, что в регионе планируется отключить водоснабжение.

- Прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону, – обратилась Янина Павленко к горожанам.

По ее словам, в Ялте будут введены графики подачи воды, они будут опубликованы в открытом доступе.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА

В Большой Ялте остались без света больше двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго».

- В Большой Ялте непогода (сильные ливни) привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения – около 2700 потребителей, – говорится в сообщении.

Сейчас повреждения на сетях по Крыму устраняют 83 бригады энергетиков, также привлечены 93 единицы спецтехники.

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что центральные улицы временно отключены от энергоснабжения.

ЭКСКУРСИИ РЕКОМЕНДУЮТ ПЕРЕНЕСТИ

В Министерстве курортов и туризма Крыма порекомендовали отдыхающим и туристам ограничить передвижение по всему полуострову из-за сложных погодных условий и штормового предупреждения.

- Необходимо отказаться от походов в горы и леса, воздержаться от морских прогулок и в целом, по возможности, оставаться в объектах размещения до восстановления благоприятных условий. Экскурсионным компания рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период, - заявили в Минкурортов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Крыму 18 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция, последние новости

Сайт kp.ru сообщает последние новости о наводнении из-за рекордных ливней в Крыму 18 июня 2021 года. Смотрите прямую онлайн-трансляцию [обновляется, фото, видео] (подробнее)

Власти Ялты ввели в затопленном городе режим ЧС. Въезд в центр города перекрыт

Все силы Министерства ЖКХ брошены на устранение последствий непогоды (подробнее)