Дорогу к новому микрорайону в Алуште обещают сдать раньше срока

Для возведения опорных стен в грунт забивают сваи Фото: Анна КИРИЕНКО

В Алуште продолжается строительство подъездной дороги к новому жилому комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет СССР. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Многоэтажный массив и подъезд к нему будут удерживать три подпорные стены высотой до 7 метров и 55 буронабивных свай. В противном случае дорога вместе с домами может съехать в соседний овраг.

- Мы сейчас идем с экспертным сопровождением, - рассказал КП-Крым руководитель компании-подрядчика, филиала ООО «РСК» Илья Бокша. - Проект был сделан в свое время немного другой, и, в связи с тем, что рядом были смежники по строительству самих зданий, возникли сложности с наложением земельных участков друг на друга. Мы эту ситуацию выправили, учли все неучтенные проектом коммуникации и вынесли их за пределы дороги, и на сегодняшний день пересмотрели сами подпорные стенки - они стали выше, короче, и сваи, соответственно, забиваем глубже.

Подпорные стены будут держать не только дорогу, но и сам жилой массив Фото: Анна КИРИЕНКО

Пересматривать проект подрядчикам пришлось из-за строительства новых домов рядом с уже возведенным микрорайоном. Это служебное жилье, которое в Алуште получат около 500 семей. И к этим многоэтажкам необходимо обустроить проезд.

- Это в выяснилось уже в процессе дорожного строительства, - пояснил Бокша. - Мы это учли и перепроектировали подпорные стены — они стали с разрывами, чтобы сделать техническое присоединение нового района к этой дороге.

Подпорные стены будут подниматься на 7 метров в высоту Фото: Анна КИРИЕНКО

Основной для трех подпорных стен высотой до 7 метров каждая станут 55 буронабивных свай. Их бетонирование по графику должны закончить к 25 июня, чтобы начать возводить сами конструкции. Следующим этапом станет демонтаж плит временных подъездных путей и устройство земляного полотна под будущую асфальтированную дорогу.

- По срокам строительства у нас 20 декабря окончание контракта, - подчеркнул Бокши. - Берем на себя повышенные обязательства, надеемся закончить и сдать объект до 1 ноября. То есть на два месяца раньше, несмотря на трудности, которые возникли при производстве работ.

Строители столкнулись с подорожанием стройматериалов. За последние два года битум и металл для дорожного строительства подорожали в несколько раз. Менять материалы на более дешевые нельзя, срывать сроки выполнения контракта тоже. Поэтому Минтранс Крыма пообещал подрядчикам применить коэффициент удорожания расходных материалов, чтобы не замораживать проекты.

Укладка щебня под будущую дорогу идет параллельно строительству подпорных стен Фото: Анна КИРИЕНКО

По проекту, кроме двухполосной проезжей части, подрядчик обустраивает уличное освещение, тротуары, парковочные площадки, остановочные павильоны и системы водоотвода. Также под его ответственностью строительство разворотного кольца для общественного транспорта. Срок сдачи объекта по паспорту 20 декабря, но строители готовы запустить дорогу несколько раньше, с учетом начала сезона дождей и активным заселением жильцов в уже готовые квартиры.

Всего на строительство дороги, сопутствующей инфраструктуры и подпорных стен по проекту потратят 172 миллиона рублей.

Напомним, на ремонт, строительство и содержание дорог Крым получит в этом году 22 миллиарда рублей. Основные трассы полуострова должны привести в порядок к началу курортного сезона — до 1 июля дорожники должны закончить ремонтные работы, вычистить обочины, выровнять бордюры, убрать накопившуюся подними грязь.

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