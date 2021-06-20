Последствие ливней: Самый высокий водопад Крыма обрел наибольшую за 50 лет мощь

Сейчас специальная инспекция обследует туристические тропы Ялтинского горно-лесного заповедника, чтобы оценить возможный ущерб/Фото: https://life-trip.ru

Еще осенью прошлого года из-за сильной засухи в Крыму пересох самый высокий водопад полуострова — Учан-Су в Ялте.

Но после того, как два дня назад в на плато Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, водопад обрел самую большую полноводность за последние 50 лет.

- На пути к водопаду сошел сель, часть подпорной стены разрушено. Такой мощности водопада не припомнят старожилы как минимум за последние 50 лет, а то и более, - цитирует РИА Новости руководителя дирекции «Заповедный Крым» Андрея Бородина.

Он добавил, что уже сейчас специальная инспекция обследует туристические тропы Ялтинского горно-лесного заповедника, чтобы оценить возможный ущерб. Специалист попросил туристов воздержаться от прогулок по достопримечательностям, пока комиссия не закончит их обследование.

СПРАВКА КП

Учан-Су – это один из самых знаменитых водопадов в Крыму. Он расположен на одноименной реке на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы, поэтому считается самым высоким водопадом на полуострове. Его высота достигает почти 100 метров.

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