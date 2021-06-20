Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 июня: Выявлено еще 178 больных

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 243 человека. Фото: пресс-служба администрации Кпаснодарского края

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 596 человек. В стационарах лечатся 1939 с коронавирусом и пневмонией. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии выявили 45 972 человека с коронавирусом, выписали с выздоровлением 42 262 человека, из них 57 – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

За 19 июня в Крыму выявили 178 случаев коронавируса, количество заболевших продолжает расти. Из общего числа зараженных 119 самостоятельно обратились за медпомощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 54 человека контактировали с заболевшими ранее, пять случаев завезены из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 243 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на 19 июня зафиксирован 61 новый случай заболевания коронавирусом. 60 человек выписаны домой из ковидных отделений, сутки прошли без летальных исходов. Всего за время пандемии в Севастополе заболели COVID-19 15 574 мужчин и женщин. Выздоровели с начала пандемии 14 195 человек, 708 не удалось спасти.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8 (3654) 22-28-22, 22-28-57, 8 (918) 74 24 43 18, 8 (978) 811 861 82.