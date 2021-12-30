Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 декабря: Плюс 110 новых заболевших

В Крыму стабилизируется эпидемиологическая обстановка Фото: Архив "КП"

По-прежнему в Крыму наблюдается снижение суточного прироста заболевших ковидом. Ввиду этого власти отменили требование о предъявлении QR-кода при посещении общественных мест до 20 января. Теперь можно свободно попасть в заведения общественного питания, SPA-салоны, фуд-курты, парикмахерские, сауны, бассейны, театры, кинотеатры, в торговые центры.

Напомним, Крым стал первым регионом на юге России, где началось производство экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Производственная площадка открылась в Симферополе на базе компании «КрымТест». В месяц планируется производить 100 тысяч экспресс-тестов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За истекшие сутки на территории Республики Крым было зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 126 770 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 787 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 223 человека, выздоровевших за весь период – 118 007, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 30 декабря в городе-герое зарегистрировано 49 новых случаев заболевания ковидом. 224 человека выписаны после выздоровления. Умерли 3 человека в возрасте от 38 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 651 человек. В настоящий момент выздоровели 49 988 человек, 1 838, к сожалению, умерли.

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