«Средневековое мракобесие, помноженное на возможности Интернета»: Записки крымского врача, прошедшего красную зону

Андрей Бороздин.

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в «скорой помощи» он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахчисарайской ЦРБ. Когда заболеваемость в регионе пошла на спад, больница вновь вернулась к привычному расписанию, а Бороздин перевелся в прививочный кабинет.

Уходящий год в полной мере проверил мировое здравоохранение на предмет готовности к новым вызовам со стороны полноценного функционирования в условиях пандемии. Появление новых штаммов, опробование новых схем лечения, разработка действенных мер профилактики COVID-19 – это все про 2021-й.

Основная же проблема, на мой взгляд, с которой пришлось столкнуться человечеству - это упорное, ничем не объяснимое противодействие вакцинации. Казалось бы, страны разные, вакцины разные, идеологии и вероисповедания разные, а проблема одна…

Средневековое мракобесие, помноженное на возможности Интернета - оказывается, страшная вещь. Упорное отрицание очевидных вещей, яростное нежелание обращаться к голосу разума и научно доказанным фактам пугает почище самого вируса.

Тихие, вежливые, улыбчивые соседи и коллеги при упоминании слов «вакцина», «прививка», «коллективный иммунитет» срывались с цепи и готовы были порвать собеседника. И наоборот, те, от кого в жизни не ожидал логичных, толковых решений и поступков, начинали рассуждать здраво и обоснованно. И тут, наверное, дело не в менталитете той или иной нации - проблема значительно глубже.

Китайский опыт вакцинации населения вкупе с восточной щепетильностью к учету и статистике на практике доказал свою эффективность по отношению к европейской модели - с любовью европейцев к «свободе выбора», «плюрализма мнений». В Поднебесной при паре выявленных новых случаев заражения SARS-CoV-2 города закрывают на карантины! Миллионники! Провинции в полную изоляцию погружают! О том, как они новые инфекционные госпитали строят на несколько тысяч коек за пару недель - вообще молчу.

Особняком стоит славянское отношение к любым проблемам. В основном, оно описано фразами про гром и мужика, и загадкой о жареном петухе. Только перед лицом реальной угрозы или сурового штрафа мы мобилизуемся. Доказательство тому количество вакцинированных с разбивкой помесячно. За последние три-четыре месяца было привито в абсолютных числах больше, чем за весь предыдущий период с начала вакцинации!

Ну, да ладно, это все лирические отступления… Вернемся в Крым. Минувший год дал возможность Минздраву возможность научиться оперативно реагировать на увеличение темпов заболеваемости, при этом сохранив и профильные отделения и даже нарастив по ряду высокотехнологичных направлений объем проведенных операций и оказанной помощи. Немалая заслуга в том проработавшего свой первый полноценный год нового медицинского центра на базе Республиканской клинической больницы им. Семашко. Год был насыщенный на события и открытия.

Не хочу читать нотаций о том, как, что и сколько пить, что есть в новогодние праздники - это область здравого смысла всех и каждого. Об одном прошу - берегите себя и своих близких! Будьте здоровы и счастливы в Новом году.

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