Крещение в Крыму 2022: где искупаться в праздник

Для безопасных крещенских купаний было организовано 10 водоемов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До церковного праздника Крещения, который каждый год выпадает на 19 января, осталось всего несколько дней. Традиционно этот день отмечают многие верующие. Они окунаются в купели, а накануне - ходят на вечернюю службу в храмах и причащаются. Рассказываем, где можно будет искупаться на Крещение в Крыму 2022.
В прошлом году для безопасных крещенских купаний было организовано 10 мест - в Симферополе, Феодосии, Керчи, Саках, Черноморском и Ленинском районе.
Безопасность во время обряда на Крещение в Крыму 2022 будут организовывать спасатели МЧС совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-Спас», Крымского окружного казачьего общества, Всероссийского общества спасания на водах, а также волонтерами и медиками.
- Симферопольский район, пгт Николаевка, ул. Набережная, 29 (береговая линия);
- Симферопольский район, с. Белоглинка (открытый водоем);
- Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул. Набережная, 12 (открытый водоем);
- Симферополь, ул. Б. Куна, 21;
- Керчь, ул. Адмиралтейский проезд (городская набережная);
- Ленинский район, Щелкино (городская набережная);
- Феодосия, 1-й городской пляж, между 3-4 бунами (Феодосийский залив);
- Саки, ул. Морская, 8 (территория санатория «Полтава-Крым»);
- Сакский район, пгт Новофедоровка, муниципальный пляж «Палуба»;
- пгт Черноморское, ул. Спортивная (в районе спасательной станции, со стороны кафе «Украинская кухня»).
Где искупаться на Крещение в Севастополе
Полный список адресов для купания на Крещение в Севастополе 2022:
- Владимирский собор (Херсонес, ул. Древняя, 1)
- Источник святого Климента Римского в 15-00 впервые будет совершено великое освящение воды
- Храм Святителя Николая Чудотворца (Камышовая бухта, пл. Свято-Никольская, 1)
- Храм Двенадцати Апостолов (Балаклава, ул. Куприна, 12-А)
- Храм Святителя Филиппа митрополита Московского (Бухта Казачья, конечная ост. автобуса 95А)
Однако информация по местам купания в этом году все еще уточняется. Из-за сложной эпидситуации и ухудшения погодных условий количество мест может быть сокращено.
Заметим, в ближайшие дни в Крым придут настоящие крещенские морозы, которые принесут минусовые температуры и сильный холод. Из-за прохождения северо-атлантического циклона столбики термометра опустятся до - 10 градусов.
Столбики термометра постоянно будут колебаться - то теплее, то холоднее. И, конечно, периодически будут очень сильные осадки, - говорит КП-Крым замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай. - 18 января ожидаем мокрый снег, а ближе к вечеру снег. В южных районах и в горах будут очень сильные осадки, а также гололедные изморози и гололедица.
По словам синоптика, ночные температуры опустятся до -5 и -8 градусов мороза.
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