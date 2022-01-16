«За целый день не присели»: у парикмахеров Керчи аншлаг перед возвращением QR-кодов

С 17 января подстричься в Крыму снова можно будет только по QR-коду. Фото: Михаил ПАТЛИС

Последние выходные перед возвращением QR-кодов в Крыму стали настоящим испытанием для некоторых керченских парикмахеров. По словам мастеров, из-за наплыва клиентов, в субботу работали без отдыха – люди стояли буквально «над душой» друг у друга. Полностью расписан был день и у мастеров маникюра.

- Вчера за целый день даже не присели. Очень много людей, все хотят подстричься, потому что с понедельника снова OR-коды. Лучше записываться заранее, но запись уже и на воскресенье, - рассказали в одной из парикмахерских города.

Зато в Симферополе, как рассказали КП-Крым в нескольких салонах, особого ажиотажа не наблюдается. Клиентов, желающих подстричься и сделать салонные процедуры, столько же, сколько обычно по выходным.

По данным Министерства здравоохранения республики, в Керчи не самый высокий процент вакцинированных от коронавируса. По информации врио главы Минздрава Константина Скорупского, по прививочной компании в Крыму лидируют Симферополь, где вакцинировано более 80% населения, а также Ялта, Евпатория, Алушта, Армянск, Белогорск и Черноморский, Красногвардейский, Советский районы.

Как сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов, уровень коллективного иммунитета к Covid-19 перед новогодними праздниками в Крыму приблизился к 70%. Рекордсменом в стране стал Севастополь с показателем более чем 90% привитых.

По информации Минздрава, для создания популяционного иммунитета в Крыму нужно привить еще 300 тысяч человек. На сегодняшний день первую прививку от коронавируса получили более 913 тысяч крымчан – это 60% взрослого населения. Несмотря на то, что прививочные пункты работали все новогодние праздники, особо наплыва желающих вакцинироваться в эти дни в Крыму не было. Правда уже с начала рабочей недели количество привитых увеличивается «с каждым днем», отметил в эфире местного телеканала глава Минздрава РК.

С 17 января власти Крыма возобновляют действие QR-кодов, хотя ранее планировали, что временная их отмена будет действовать до 20 января. Систему кодов отменили перед новогодними праздниками, чтобы дать возможность крымчанам без проблем посещать торговые центры для покупки подарков и отгулять новогодние корпоративы. Из-за роста заболеваемости после праздников и ожидания очередной волны Covid-19 и его «Омикрон»- штамма, особый пропускной режим возобновляют досрочно.

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