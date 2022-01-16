«Ведут пацана!»: В Севастополе подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео

В отношении родителей избивавших сверстника подростков составлены админпротоколы. Фото: Скрин из видео ЧП Севастополь

В Севастополе подростки жестко избили сверстника. Драка между школьниками произошла в пятницу во дворе жилого дома. Двое старшеклассников отвели сверстника на спортплощадку и стали бить ногами. Удары приходились парню по голове, спине и груди. При этом присутствовали другие школьники, которые снимали избиение на видео. Эти кадры подростки позже выложили в Интернет.

- Ведут пацана. А я вообще иду, потому что мне интересно, - комментирует происходящее подросток, снявший избиение на видео.

Дракой школьников заинтересовалась прокуратура Севастополя. Надзорное ведомство организовало проверку по данному факту.

- Установлено, что 14 января 2022 года, около 15.00, на спортивной площадке во дворе жилого дома по улице Фадеева произошла драка несовершеннолетних. Двое подростков 2006 года рождения – учащихся 8-го и 9-го классов одной из школ Гагаринского района Севастополя, нанесли несколько ударов ученику 8 класса другой школы того же района 2007 года рождения. При этом присутствовали иные несовершеннолетние лица, которые осуществляли видеозапись происходящего, а затем опубликовали ее в сети Интернет. Пострадавший получил ушибы, - сообщили в прокуратуре Севастополя.

В отношении родителей подростков, избивавших сверстника, полиция составила админпротоколы по статье о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В свою очередь прокуратура заявила о намерении проверить школы на предмет воспитательно-педагогической работы с участниками драки, а также детьми, которые при ней присутствовали и снимали происходящее на видео, и их родителями.

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