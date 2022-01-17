«Думали, унесет машину»: огромный смерч около трассы «Таврида» напугал крымчан

В небе над Крымом заметили нечто похожее на смерч. Фото: скриншот из видео

Крымчане на прошедших выходных стали свидетелями необычного природного явления над районом Аршинцево в Керчи. Небольшой ролик, на котором, по мнению автора, виден смерч, выложили в сеть. Действительно, на кадрах можно увидеть большую воронку, похожую на высокий пылевой столб, что очень насторожило жителей полуострова.

- Какая жесть, когда ехали боялись что дойдет до нас и унесет машину, - поделился впечатлениями один из очевидцев, проезжающий по «Тавриде».

- Ого, такой и в море кого-то смыть может, - предположила в комментариях под видео крымчанка.

Однако, как сообщили КП-Крым в республиканском гидрометцентре, смерч - явление, которое, как правило, наблюдается в весенне-летний период, поэтому маловероятно, что крымчане наблюдали в небе именно его.

- Вряд ли это был смерч. Он образуется при кучево-дождевой облачности. Усиление ветра на этих выходных было, но только на ЮБК - в Ялте, Алуште. На востоке тоже, но не до опасных значений - до 20-22 метров в секунду, - пояснили в гидрометцентре.

По словам синоптиков, в ночь на 15 января в Керчи было зафиксировано усиление ветра до 20 метров в секунду, также были небольшие осадки - 0,6-0,8 мм.

Последний раз смерч на Крымском полуострове наблюдали в августе прошлого года. Десятиметровая воронка плотной пыли образовалась на горном плато Узун-Сырт, что на юго-востоке Крыма. Она продержалась несколько секунд, после чего внезапно растворилась, дойдя до края обрыва. Безобидный атмосферный вихрь не навредил туристам, судя по кадрам, даже не напугал. Отдыхающим даже понравилось так близко наблюдать опасный смерч в миниатюре.

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