При подготовке к Новому году крымчане и севастопольцы делали 15 покупок в секунду

93% операций было совершено при помощи бесконтактных карт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние праздники - пожалуй, один из самых затратных периодов в году. Есть даже такое понятие, как «новогодний бюджет», в который входят подарки близким, развлечения и покупки к праздничному столу. По данным крупнейшего крымского банка РНКБ, с 25 декабря прошлого года по 9 января 2022-го крымчане и севастопольцы потратили около 8,6 миллиарда рублей в сети платежных терминалов банка.

В РНКБ отметили, что это в полтора раза больше, чем за праздничный период прошлого года. Рекордное количество платежей в pos-терминалах с помощью банковских карт зафиксировали 30 декабря. В этот день пользователи совершили 1,3 миллиона транзакций на сумму около 950 миллионов рублей. Это примерно 900 платежей в минуту (или 15 - в секунду).

Больше всего крымчане рассчитывались по безналу в продуктовых магазинах, ресторанах и кафе, а также на заправках, в магазинах одежды и обуви.

ЧТО ДАРИЛИ КРЫМЧАНЕ БЛИЗКИМ

Чаще всего жители полуострова покупали в качестве новогодних подарков поездки в отели, электронные гаджеты, бытовую технику, мебель и парфюмерию. Некоторые, вероятно, в длинные новогодние каникулы решили затеять или завершить ремонт. Так, по данным РНКБ, клиенты банка активно покупали строительные материалы.

В канун Нового года и во время каникул выросли и траты на покупки в интернет-магазинах. Общий объем расходов - 5,3 миллиарда рублей (что в 1,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года). Было совершено 2,2 миллиона операций.

ОФИЦИАЛЬНО

- Ежегодно мы отмечаем активный рост количества безналичных платежей в Крыму, в том числе и благодаря удобной для жителей и гостей полуострова платежной инфраструктуре, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Сегодня сеть платежных терминалов РНКБ составляет 39,3 тысячи устройств, при этом их количество увеличилось за последний год на 28%. Наши клиенты знают, что в условиях пандемии безопаснее всего рассчитываться бесконтактными банковскими картами и пользоваться дистанционными банковскими сервисами.

ЦИФРЫ

За две недели (с 25 декабря прошлого года по 9 января) крымчане и севастопольцы совершили более 13,5 миллиона транзакций (в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период 2020 г. - 2021 г.) - то есть около 600 транзакций в среднем в минуту. При этом 93% операций было совершено при помощи бесконтактных карт.