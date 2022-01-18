Туристический обмен между Крымом и Сирией начнется после победы над ковидом

Соглашение в сфере туризма подписали министр курортов Крыма и министр экономики САР Фото: Анна КИРИЕНКО

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Крымом и Сирией, подписанное 18 января в Совмине РК, носит рамочный характер. Детализация начнется после отмены антиковидных ограничений.

- Это рамочное соглашение в сфере туризма, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.- Логистики прямой нет, прямых рейсов между Дамаском и Симферополем тоже нет. Без авиации что-то организовать будет достаточно сложно. Но есть возможнлсть перелета через Сочи, Анапу, Ереван. Готовы будем актуализировать программу к 15 февраля.

Министр курортов Крыма Вадим Волченко уточнил, что в данный момент выполнение условий соглашения относится больше к федеральным полномочиям, поскольку касается межгосударственных связей, визового и санэпидемического режимов. Но для взаимодействия бизнеса и взаимных инвестиций ограничений нет.

- Есть сформированный перечень для культурного, оздоровительного туризма и при решении ряда административных, логистических и санитарно-эпидемиологических вопросов сотрудничество более чем возможно, - заверил Волченко.

Министр не стал делать прогноз, когда первые группы туристов из Сирии смогут приехать в Крым, поскольку сейчас межосударственный туризм зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации.

Напомним, Сирия заинтересована в увеличении поставок зерна из Крыма, а взамен готова направлять текстиль, овощи, фрукты и бытовую химию.

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