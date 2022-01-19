Как прошли Крещенские купания в Крыму

Представители духовенства освятили морские воды в Керчи. Фото: Людмила Бахарева.

Крещенские купания– один из популярных религиозных обрядов в Крыму. Ежегодно в ледяную морскую воду окунаются сотни, если не тысячи людей. Перед этим обряд освящения проводят представители духовенства.

Крещение в Ялте. Фото: Янина Павленко/Facebook

В Ялте зону для крещенских купаний оборудовали в районе часовни на набережной. Здесь же развернули пункт обогрева для тех, кто искупался в крещенской воде. На месте дежурили сотрудники МЧС и медики.

В Ялте окунуться в Крещенскую воду собрались десятки людей. Фото: Янина Павленко/Facebook

В Феодосии для крещенских купаний также обустроили территорию на городской набережной. Молебен и освящение вод провел Митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Обряд освящения воды в Феодосии провел Митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Фото: Администрация Феодосии

Кроме горячего чая окунувшиеся в купель могли отведать вкусную выпечку, сообщает администрация Феодосии.

Женщина после крещенского купания в Феодосии. Фото: Администрация Феодосии

В Керчи крещенская купель в виде креста ежегодно устанавливается в начале городской набережной. Каждый год здесь окунаются в воду сотни людей.

Крещенские купания в Керчи. Фото: Людмила Бахарева

У воды дежурят спасатели, установлена палатка для обогрева и переодевания. В этом году температура воды в море не превысила трех градусов тепла.

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