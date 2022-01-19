«Забудем, что такое пандемия»: астролог рассказала, чего ждать крымчанам в 2022 году

Переломный период наступит с апреля Фото: Иван ВИСЛОВ

Минувший год был сложным для крымчан и эмоционально, и экономически. Из-за ковидных ограничений у многих продолжил уменьшаться доход, хоть ограничения не были такими жесткими, как в 2020 году. Каким будет новый, 2022 год, «Комсомолка» узнала у астролога.

- За темной полосой всегда идет светлая. 2020 год был сложным для человечества, а в 2021 году мы уже могли заметить, что жить стало проще и легче в некоторых моментах. И сейчас наступают лучшие времена для людей, - отмечает ведический астролог Татьяна Забелло.

По словам эксперта, до апреля можно ждать улучшения экономической ситуации. В это время даже возможно появление новых криптовалют.

Астролог Татьяна Забелло. Фото: личный архив

Дальше наступит переломный период в 2022 году.

- Сразу несколько планет перейдут в другой знак, поэтому с апреля до наступления лета будет нестабильный период. Возможны потрясения в экономике, будет расти недовольство людей. А нормализации ситуации можно ждать уже осенью, - прогнозирует Татьяна Забелло.

Также астролог отметила, что именно 2022 год будет определяющим в отношении пандемии коронавируса. Этому будут способствовать открытия в научном мире.

Особенно успешными, по словам астролога, будут дети, родившиеся в апреле текущего года:

- В этот период процент новорожденных, которые в будущем станут олигархами, известными учеными, будет выше.

При этом текущий год будет нестабильным в политическом плане. Эксперт предположила, что Россию, как и Крым, продолжат обвинять в несправедливости. Возможно, будут потеряны прошлые партнерские связи и контакты.

А вот «золотое» время для россиян наступит, по прогнозам эксперта, с 2024 года. Тогда возможно увеличение земель, экономический рассвет и улучшение политического статуса среди других стран.

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