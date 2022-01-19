В Рождество компания подростков напала на 17-летнюю девушку в Феодосии

Пятеро малолетних хулиганов в начале приставали к девушке, а после избили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии в Рождество компания подростков напала на 17-летнюю девушку, выгуливающую собаку. В результате она попала в больницу с черепно-мозговой травмой и в состоянии средней тяжести.

Информация о нападении появилась в социальных сетях. Утверждалось, что девушку проходящие мимо подростки хлопнули по ягодице, а на ответное замечание отреагировали агрессивно — сбили барышню с ног и стали избивать. О серьезности нанесенных увечий говорит тот факт, что жертва подростковой агрессии оказалась в хирургии.

В полиции подтвердили факт инцидента.

- Сотрудниками полиции проведены необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, все участники инцидента установлены и опрошены,- заверили в пресс-службе МВД по Крыму. - Пострадавшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью квалификации данного происшествия и принятия соответствующего процессуального решения.

К делу подключилась республиканская прокуратура. По информации надзорного ведомства, в нападении участвовало пять человек, в том числе несовершеннолетние. Все происходило вечером 7 января в районе улицы Насыпная. Помимо самих нападавших, к ответственности привлекут их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию отпрысков. Заодно оценку получат усилия педагогов учреждений, где учатся подростки.

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