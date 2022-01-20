Предприниматели Крыма и Краснодарского края получили льготные кредиты на восстановление бизнеса на 1,5 миллиарда рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму продолжают реализовывать программу льготного кредитования ФОТ 3.0 для предпринимателей, пострадавших в период пандемии коронавируса. Кредитование бизнесменов по льготной госпрограмме осуществляет крупнейший крымский банк РНКБ.

По данным финучреждения, в рамках второго этапа реализации госпрограммы, банк заключил 582 договора с представителями бизнеса на сумму больше 1,5 миллиарда рублей.

523 договора по этой программе на сумму больше 862 рублей заключили в рамках экспресс-кредитования малого бизнеса РНКБ с минимальным пакетом документов и минимальным сроком предоставления кредита.

Льготные кредиты по госпрограмме в основном оформляли предприниматели из Симферополя, Севастополя, Ялты и Краснодарского края. Основные сферы бизнеса - гостиничный и туристический, а также реализация продуктов и напитков, ремонт компьютеров и электроники. Востребованными льготные кредиты были и у бизнесменов из стоматологической практики.

СПРАВКА «КП»

Второй этап программы ФОТ 3.0 длился с 1 ноября по 30 декабря 2021 года. Госпрограмма была запущена Минэкономразвития и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2021г. № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности».

Получить кредит по льготной ставке 3% могли представители малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации, которые ведут деятельность в одной из определенных постановлением отраслей деятельности.

Также льготный кредит могли оформить предприниматели, которые ранее заключили кредитный договор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

Также участниками госпрограммы могли стать бизнесмены, которые создали предприятия и были включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года.