Вживляет чип и вызывает бесплодие: крымский врач из красной зоны развеял основные мифы о вакцине

В Крыму продолжается прививочная кампания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в скорой помощи, он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, пошел работать в красную зону Бахчисарайской ЦРБ. А еще Андрей Бороздин занимался вопросами иммунизации.

Специально для «КП» он рассказал об основных мифах, которым подвержены люди, не желающие вакцинироваться.

«Омикрон» у порога, а значит, тема вакцинации выходит на первый план. Но, как мы знаем, определенную категорию граждан одно ее упоминание приводит в агрессивно-возбужденное состояние. В итоге они начинают транслировать все, что за многие годы посеял и взрастил и Интернет.

Давайте же попробуем развеять основные мифы, которые транслируют в окружающее пространство антиваксеры:

1. Вакцина содержит чип, с помощью которого Билл Гейтс (Илон Маск, рептилоиды, масоны, пришельцы) будет управлять человечеством

Попытаемся на минуту представить себе тот самый чип, способный управлять половозрелой особью вида Homo Sapiens. Теперь представим себе размер чипа, который в состоянии просочиться сквозь просвет инъекционной иглы. Попробуем приблизительно осознать стоимость указанного агрегата, после чего умножим на количество привитого народонаселения. Простая арифметика дает такую нереальную цифру, что любой здравомыслящий человек понимает - любой Билл или Илон разорились бы на стадии разработки.

2. Прививки изменяют ДНК

Бред, но не смешной. Любому, кто не прогуливал уроки биологии в средней школе, очевидно, что так не бывает, но это адептов культа антипрививочников ни в коей мере не смущает.

3. Мы не знаем состав вакцины

Состава сосисок или колбасы противники иммунизации тоже не знают, им все равно, сколько там глутамата натрия и/или какого-то Е605, но это им не мешает с удовольствием употреблять все это в пищу. Но это другое, как они утверждают. А зайти на сайт института Гамалеи, где подробно описана вакцина, им лень.

4. Последствия вакцинации неизвестны

Отдаленные последствия применения СВЧ-печей неизвестны, применения моющих средств неясны, есть еще много такого, «что и не снилось нашим мудрецам», но основным объектам нападок все равно остаются вакцины.

5. Вакцины слишком быстро разработаны, к ним не может быть доверия

Вроде и не бред, но все равно не смешно. Есть такая прослойка профессиональных недовольных, которым все плохо: хоть быстро, хоть медленно. Аргументы о том, что наука на месте не стоит, и со времен создания вакцины от полиомиелита (а прошло без малого 70 лет!) она далеко шагнула вперед, их тоже не убеждают. А между тем, это так! Ученые непрерывно совершенствуют уже имеющиеся вакцины (от того же гриппа, например), принципы их синтеза отработаны. Остальное, как говорится, дело техники.

6. Вакцинация приводит к расстройствам в интимной жизни и к бесплодию

Современные исследования на эту тематику говорят нам о том, что «те самые расстройства» возникают чаще у людей с нестабильной психикой, подверженных внушениям, и вакцина здесь играет далеко не ведущую роль. О бесплодии: причинно-следственная связь тут настолько эфемерна, что принять ее на веру - означает идти против логики.

7. Прививки вызывают аллергию

Не лишено здравого смысла, но если поразмыслить, то становится ясно, что вокруг нас сейчас аллергенов великое множество. А для аллергиков существует медотвод от вакцинации, вполне легальный и официально прописанный в инструкции по применению вакцины.

Список аргументов можно продолжать довольно долго, тем более, что из них делают винегрет, смешивая между собой в непонятных пропорциях. Мне же близка научная точка зрения, и вас, дорогие друзья, я призываю к тому же. Будьте здоровы, и, пожалуйста, берегите себя!

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