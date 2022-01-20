К древнему храму через реликтовые рощи начала эры: ялтинский заповедник открыл новые маршруты

Горный хребет Иограф. Фото: jalita.com

Крым уникален своей природой: горы, лес, и море, водопады и степи – сюда приезжают за порцией впечатлений и зарядом энергии на целый год. Для тех, кто думает, что прошел уже весь Крым, Ялтинский горно-лесной заповедник приготовил сюрприз - семь новых троп, которые после детального изучения антропогенной нагрузки на них, открыли для туристов. Хотя местным жителям эти маршруты могут быть знакомы.

- Это уже исторически сложившиеся тропы, которые могут быть знакомы местным жителям, и по которым они, возможно, ходили в советское время,- рассказали КП-Крым в дирекции крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым».

Самый длинный маршрут, протяженностью 5,2 километра – тропа Иограф. Она проложена по одноименному хребту и делит Ялтинский горный амфитеатр на две части — восточную и западную. Маршрут известен с древних времен, он связывал Южный берег с Предгорным Крымом. В конце XIX века тропу обустроили за счет ялтинского земства. В ее верхней части, внутри естественной карстовой пещеры расположен археологический памятник — средневековый христианский храм. Чтобы пройти тропу понадобится 4 часа.

Вид со смотровой площадки на хребте Иограф. Фото: jalita.com

Тропа «Уч-Кош — Балан-Кая – Васильевка». Ее протяженность 3,6 километра. Маршрут позволяет осмотреть ущелье Уч-Кош в границах Ялтинского заповедника. Здесь можно увидеть скальный массив Балан-Кая и насладится ароматами крымской сосны и можжевельника. Пройти по маршруту можно за 2 часа.

Тропа «Бабу-Корыто». Она ведёт через горный сосновый лес к роднику Бабу-Корыто и небольшому пруду с рощей североамериканских секвойядендронов. К точке начала маршрута можно вернуться по долине горной реки. Время в пути: 2 часа.

Родник "Бабу-Корыто". Фото: valentin-nuzhdenko.ru

Тропа «К Бирюзовому озеру» ведет к расположенному на склонах Ай-Петри уникальному водоему, в котором цвет воды может меняться в зависимости от освещения и угла обзора.

- Иногда она выглядит как чистая бирюза, а иногда имеет зеленоватый оттенок. На пруду сооружён бревенчатый мостик — это лучшее на тропе место для фотографии,- отмечают в заповеднике. Протяженность тропы 3,55 км. Чтобы ее пройти понадобится 2 часа.

Бирюзовое озеро в Крыму. Фото: azovsky.ru

«Курчатовская тропа» была проложена еще в 1950-х годах прошлого столетия советским физиком-ядерщиком Игорем Курчатовым. Маршрут ведёт на вершину горы Ай-Никола и проходит через реликтовые рощи средиземноморского типа. Здесь можно встретить можжевельник высокий, земляничник мелкоплодный, а также земляничник Ены, возраст которого превышает 1300 лет. Со смотровых площадок открывается вид на Чёрное море и храм святого архистратига Михаила. Время в пути составит также 2 часа. Протяженность маршрута- 1,68 километра.

Курчатовская тропа. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

Тропа «К Сиготуру» проходит через вековой сосновый бор к роднику Сиготур, который находится у западного подножия гребня Баланын-Каясы, и небольшому противопожарному пруду. Протяженность тропы 1,34 километра. На дорогу понадобится 2 часа.

Самый короткий из новых маршрутов - тропа «К сосне Палласа». Она проложена к дереву-великану — сосне Палласа. Ее считают самой крупной сосной в Крыму. Протяженность тропы всего 210 метров. Время в пути - 30 минут.

С треком каждого маршрута можно ознакомиться на сайте ФГБУ «Заповедный Крым». Отклонятся от маршрутов нельзя. Перед посещением троп необходимо оформить разрешение на сайте дирекции заповедников.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как бездомная дворняжка из Симферополя нашла свое счастье в Германии

Бродячего щенка из Симферополя «удочерили» иностранцы (подробнее)

Как прошли Крещенские купания в Крыму

Окунувшихся в купель угощали горячим чаем и выпечкой (подробнее)