В новогодние праздники крымчане совершили рекордное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении

Фото: Светлана Маковеева

Крымчане в декабре активно готовились к предстоящим новогодним праздникам, и количество покупок резко увеличилось. При этом жители полуострова активно использовали интернет-банк и мобильное приложение. Так, клиенты крупнейшего крымского банка РНКБ в декабре прошлого года совершили больше 12,5 миллиона платежей в интернет-банке и мобильном приложении на сумму 41,5 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем в декабре 2020 года.

Рекордное количество платежей в мобильном приложении в РНКБ зафиксировали 31 декабря. Пользователи совершили около 516 тысяч транзакций.

Крымчане оценили удобство дистанционных каналов обслуживания, и в прошлом году количество пользователей интернет-банка и мобильного приложения увеличилось больше, чем на 40% (если сравнивать с периодом 2020 года). Сейчас их насчитывается более 1,3 миллиона человек.

Чаще всего дистанционно крымчане оплачивают коммуналку, услуги мобильных операторов и осуществляют денежные переводы на карты клиентов банка.

В РНКБ также напомнили, что клиенты могут делать платежи и переводы в адрес около 10 тысяч различных товаров и услуг, используя мобильное приложение и интернет-банк.

- Сегодня более 95% платежей клиенты совершают без визита в наши офисы, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Только в мобильном приложении количество платежей за год выросло почти вдвое - с 3,4 млн до 4,5 млн в среднем в месяц. Мы делаем все возможное для того, чтобы в условиях пандемии клиенты могли пользоваться банковскими услугами дистанционно.

КСТАТИ

В минувшем году в мобильном приложении РНКБ запустили сервис для самозанятых клиентов. Им уже пользуются 17,5 тысяч человек. С помощью сервиса можно зарегистрироваться в мобильном приложении и вести бизнес онлайн. Самозанятые могут оформлять кредиты на выгодных условиях, в том числе, использовать льготные госпрограммы. Клиентам, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через мобильное приложение, РНКБ предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам.