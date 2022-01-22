Как начать копить деньги после новогодних праздников

Фото: Архив "КП"

Новогодние праздники, к сожалению, закончились. Прошло две рабочих недели. Наверняка, за период длинных выходных вы потратили больше денег, чем обычно. Потому карта опустела, и финансовые запасы, конечно, сократились. Если вы потратили больше, чем планировали, не огорчайтесь. Январь - самое время заводить полезные финансовые привычки и начать копить деньги, если раньше это никак не удавалось.

«Комсомолка» подготовила лайфхаки, которые помогут сохранить семейный бюджет и преумножить сбережения в наступившем году.

1. На время откажитесь от дорогих продуктов

Вы удивитесь, но ежедневная привычка пить утренний кофе съедает примерно 4 тысячи рублей из месячного бюджета. Так что, иногда можно заварить бодрящий напиток и дома. То же самое касается и сэндвичей или печенья, которые вы привыкли покупать в кафе. Чтобы немного сэкономить, можно сделать бутерброды дома.

Дожить до зарплаты также поможет покупка продуктов по акции. Например, в крымских супермаркетах есть товары с голубыми ценниками. Это значит, что продукт считается социально значимым и продается с минимальной наценкой. Но даже при выгодных предложениях не нужно закупать товары впрок, особенно такие, которые могут испортиться.

2. Оплачивайте кредиты вовремя

Если перед новогодними праздниками вы воспользовались кредитной картой, то после получения зарплаты не забудьте закрыть долг, чтобы не выйти за рамки льготного беспроцентного периода. В противном случае будут начисляться проценты, и общая сумма долга увеличится. Если вы брали потребительский кредит или ипотеку, тоже не забывайте платить вовремя: чем раньше закроете долг, тем меньше будет переплата по процентам.

3. Положите деньги на депозит

Финансовые эксперты рекомендуют откладывать 10-15% дохода сразу же после получения зарплаты. Именно таким образом получится сэкономить сбережения. Иначе может случиться так, что в конце месяца откладывать будет уже нечего. Если же вы уже начали копить, лучше рассмотреть выгодные для вас предложения от банка. Так можно спасти сбережения от инфляции. Кроме того, не будет соблазна потратить накопленные деньги. В банках есть различные виды вкладов. Главное запомните: чем выше ставка по депозиту, тем менее гибкие условия по вкладу. Например, нельзя будет снять деньги и пополнить его.

4. Пользуйтесь мобильным приложением

Анализ трат - самый эффективный способ контролировать и планировать свой бюджет. Если вы еще не скачали на смартфон мобильное приложение от банка, самое время это сделать. Так намного легче отслеживать свои доходы и траты. По итогам месяца проанализируйте, на какие сферы уходит больше всего средств. Возможно, стоит сократить траты на некоторые статьи расхода, чтобы можно было отложить деньги.

5. Оплачивайте покупки в интернет-магазинах

В интернете обычно можно найти товары по более дешевой цене. Также удобно подписываться на интересующие подборки товаров и отслеживать акции. Если это незапланированная покупка, лучше подумать несколько дней и решить, действительно ли вам это очень нужно. Маркетологи не дремлют – они выставляют акции на товары и вывешивают «горящие» скидки, которые вынуждают купить здесь и сейчас (иначе завтра цена будет выше). Для безопасности основной карты рекомендуем совершать покупки в интернете виртуальной картой, которую можно оформить в мобильном приложении, не выходя их дома.