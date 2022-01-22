Министр спорта Крыма очистила Керчь от мата из трех букв

Министр и спортсмены решили закрасить нецензурщину. Фото: Ольга Торубарова/VK

В Керчи высадился целый десант из высокопоставленных чиновников, которые выполняя распоряжение главы РК, должны обойти в городе все дома и дворы. Главная задача – узнать, что же больше всего печалит керчан.

Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова пошла в народ с соратниками, которые случись что, запросто дадут отпор любому хулигану. И в сопровождении чемпиона Мира по кикбоксингу и тайскому боксу, президента федерации кикбоксинга Крыма Владимира Олейника и мастера спорта по боксу, руководителя федерации бокса Крыма Александра Мощевитина заглянула на одну из дворовых спортплощадок.

Любителей физкультуры делегация там не обнаружила, но зато увидела, что один спортивный снаряд украшает трехбуквенное матерное слово, обозначающее мужской детородный орган.

Срамота!

И гости тут же избавили Керчь от нецензурщины.

- Что написано пером – не вырубишь топором, но в нашем случае всегда есть решение, - решительно заявила Ольга Торубарова.

Гости навели порядок на площадке. Фото: Ольга Торубарова/VK

Баллончик с краской в руке, и уже через минуту оскверненная хулиганами деревянная поверхность радует глаза и душу девственно белой чистотой.

- Пусть спорт всегда будет нормой вашей жизни, - призвала крымчан к здоровому образу жизни министр спорта Крыма, посоветовав ценить имущество, которое им подарила республика.

Чиновник не стала скрывать, что акция по закраске мата, напрямую связана с конфузом, который с ней приключился несколько дней тому назад: на своей странице «Вконтакте» министр разместила фото, иллюстрирующие состояние спортплощадок, которые требуют ремонта. На одном из снимков красовалась деревянная стенка с нецензурным словом. Фото, которое шокировало СМИ и пользователей соцсети, несколько часов красовалось на стене.

- Дорогие крымчане, фотографию с соцсетей всегда убрать можно, к сожалению, само слово от этого не исчезает, - отметила Ольга Торуборова.

Напоследок министр спорта Крыма, решив подтвердить свой призыв к ЗОЖу делом, размялась на избавленной от скверны спортивной площадке.

Чиновники Крыма не первый раз попадают в неловкие ситуации из-за богатого русского языка. Министр культуры Крыма Арина Новосельская, на которую завели уголовное дело, лишили кресла и отправили в СИЗО, например, нецензурно выругалась на совещании правительства региона.

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