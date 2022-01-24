Дело владельца сети крымских АЗС, устроившего смертельное ДТП, передадут в суд

Сергей Бейм пытался объехать пробку по обочине и врезался в легковушку Фото: Архив "КП"

В Крыму перед судом предстанет владелец сети крымских АЗС Сергей Бейм, устроивший в конце июля аварию со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, Бейм обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Смертельное ДТП с участием крымского миллионера произошло 31 июля. Он ехал за рулем внедорожника Lexus LX 570 по трассе Симферополь-Евпатория и пытался объехать пробку, но врезался во встречный автомобиль. В результате аварии погибла пенсионерка, находившаяся внутри легковушки.

На данный момент сотрудники МВД завершили предварительное расследование и направили материалы в прокуратуру.

- Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе крымской полиции.

По информации прокуратуры республики, обвинительное заключение по делу Сергея Бейма уже утвердил зампрокурора республики Андрей Кулагин.

- 54-летний обвиняемый двигался с превышением разрешенной скорости. Автомобиль выехал на обочину дороги, после чего на перекрестке столкнулся с Toyota Camry, который осуществлял поворот во встречном направлении, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Жертвой агрессивной езды бизнесмена стала 67-летняя пассажирка встречной иномарки. От полученных травм она скончалась в больнице.

Дело владельца популярной в Крыму сети автозаправок имело широкий общественный резонанс. Основной причиной стало грубое нарушение Сергеем Беймом правил дорожного движения.

Как уточнили в прокуратуре Крыма, материалы дела будут направлены в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, семье погибшей Сергей Бейм выплатил 17 миллионов рублей, после чего пострадавшая сторона отказалась от претензий к владельцу сети АЗС и попросила освободить Бейма от наказания. Тем не менее, следователи несколько раз подавали ходатайства в Киевский районный суд о том, чтобы бизнесмену на период расследования избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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