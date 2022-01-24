«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности крупнейшего крымского банка

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Рейтинг кредитоспособности крупнейшего крымского банка РНКБ повышен до уровня ruА+, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА».

Раньше банк был на уровне ruA со стабильным прогнозом.

По данным агентства, РНКБ занимает удовлетворительную рыночную позицию, которая обусловлена умеренными масштабами бизнеса на российском банковском рынке относительно крупных федеральных игроков.

- При этом в домашнем регионе банк занимает сильные позиции, являясь системообразующим банком Республики Крым, - отмечают эксперты.

Также в агентстве отметили сильную позицию капитала банка при адекватной способности к его генерации.

- Докапитализация банка в конце 2020 года в размере 7,5 млрд руб. позволила нарастить работающие активы в 2021 году без существенного снижения нормативов достаточности капитала, - уточнили в агентстве «Эксперт РА».

Одним из факторов повышения рейтинга стали высокие показатели рентабельности (RoE 10,6%) благодаря стабильности процентных и комиссионных доходов, эффективное управление доходами и расходами (CIR за год 36%, NIM - 6,1%, а также высокая эффективность работы топ-менеджмента в рамках выполнения стратегических планов.

Также на повышение рейтинга повлияло улучшение оценок качества активов РНКБ, улучшение оценок ликвидной позиции на фоне поступательного развития бизнеса при сохранении высокой операционной эффективности, низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах.

- За 9 месяцев 2021 года банк достиг стратегической цели по росту комиссионных доходов до уровня, превышающего операционные расходы, что также оказало позитивное влияние на уровень рейтинга, - отметили в агентстве.

СПРАВКА «КП»

«Эксперт РА» - крупнейшее рейтинговое агентство, основанное в 1997 году. Оно входит в перечень независимых верификаторов зеленых и социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала, Московской биржи и ВЭБ.РФ. Рейтинги агентства используются в перечне официальных требований к банкам, пенсионным фондам, страховщикам. Данные используются Министерством финансов, Министерством экономического развития и органами власти, а также компаниями.

РНКБ Банк (ПАО) – крупнейший банк по размеру активов, зарегистрированный в Республике Крым. Специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, а также финансировании инфраструктурных проектов в основном регионе присутствия.

РНКБ включает 197 подразделений, расположенных в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге.