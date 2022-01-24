КрашКП - голосование за популярного студента Крыма открыто

Проверь свою популярность!

Новая неделя конкурса «#КрашКП» началась с открытия голосования за уже зарегистрированных участников. В первом этапе желающие проверить популярность подавали заявки на нашем сайте, загрузив фотографию и указав контактную информацию. С 24 января онлайн-выборы самого популярного студента Крыма перешли в активную фазу - теперь каждый может зайти и проголосовать за своего претендента.

Для тех, кто не успел подать заявку, тоже есть хорошие новости - прием заявок продлевается еще на неделю, до 31 января. При этом голосовать за вас смогут сразу после одобрения заявки и публикации ее на сайте. Стать участником просто: найди свое самое лучшее фото, перейди по ссылке и загрузи его, добавь комментарий с информацией о себе: ФИО, номинация, место учебы, курс, специальность.

Ты можешь подать заявку в одной из четырех номинаций:

- Самый популярный студент-блогер;

- Самый популярный студент-спортсмен;

- Самый популярный студент-волонтер;

- Самый популярный студент-активист.

Обязательно указывай номинацию в заявке!

Если хочешь получить побольше голосов - опубликуй ссылку на конкурс в своих социальных сетях, поставь хэштег #КрашКП и попроси друзей тебя поддержать. Так ты получишь больше шансов на победу!

5 февраля «Комсомолка» закроет голосование и мы увидим - кто действительно самый популярный студент Крыма. Подарками и призами от партнеров и «Комсомольской правды» будут награждены не только победители, но и призеры, занявшие второе и третье места в номинациях. Среди ценных подарков: 30% скидки на обучение в автошколе «Формула», сертификаты на 2000 рублей от «Miyagi Family», красивые и вкусные букеты от мастерской съедобных букетов «Колибри» и долгосрочная 20% скидка в сети «БлинБери»

А главное - с победителями будет организовано персональное интервью, которое опубликуют на всех площадках «КП-Крым»!

С «Комсомольской правдой» ты станешь еще популярнее!

Наши партнеры:

Автошкола «Формула»

Научитесь водить и получите права любой категории в одной из лучших автошкол Крыма!

Качество преподавания - приоритет автошколы «Формула».

После нашего обучения ты сможешь достойно выдержать экзамены в ГИБДД, получить водительское удостоверение и чувствовать себя уверенно за рулем автомобиля.

Уроки вождения и теоретические занятия в полной мере дают необходимые знания и навыки, чтобы вы могли стать профессиональным водителем. В нашей автошколе вы получите хороший опыт езды за рулем, твердое знание ПДД и уверенность на дорогах.

Преподаватели автошколы «Формула» постоянно повышают свои профессиональные навыки в обучении, мы стараемся идти в ногу со временем и все самые современные методы обучения в автошколе незамедлительно применяем в полной мере.

Обучение вождению проходит исключительно на автомобилях иностранного производства, переднего привода, МКПП.

Записаться на обучение можно по телефону +7 (978) 838-77-77 или написать в социальной сети «Вконтакте» или «Instagram»

Научитесь водить и получите права любой категории в одной из лучших автошкол Крыма!

«Miyagi Family»

Все заказы выполняются оперативно, а доставка суши, пиццы, роллов по городу – бесплатно.

Сенсей вкуса «Miyagi Family» готов порадовать своими идеальными сочетаниями вкусов блюд не только в ресторанах, но и у вас дома или в офисе! Уже семь лет команда не устает радовать своих посетителей доставкой шикарных блюд от Сенсея. И доказательство тому – большая армия (более 300 000 чел.) благодарных, довольных и сытых посетителей и клиентов, которые предпочитают заказать суши или другие блюда на дом.

Многочисленные отзывы о работе сети являются не только показателем хорошей работы, но и своеобразным генератором идей по совершенствованию и введению новых блюд в меню. Все блюда отличаются отменными вкусовыми качествами, оригинальными рецептурами и доступной ценой. Благодаря дружному коллективу профессионалов и их слаженной работе все заказы выполняются оперативно, а доставка суши, пиццы, роллов по городу – бесплатно.

Заказать суши на дом можно в Симферополе, Севастополе и Ялте. Минимальная сумма заказа составит всего 600 рублей. Для доставки в Инкерман вам нужно будет сделать минимальный заказ на 1200 рублей, в Штурмовое и Сахарную головку - от 1500 рублей, в Балаклаву - от 2000 рублей. В Большую Ялту вам доставят еду при минимальном заказе от 750 рублей. Для тех, кто любит полакомиться ночью тоже хорошая информация: «Miyagi Family» доставляют еду с 10:00 аж до 02:00.

В команде «Miyagi Family» работают только профессионалы своего дела. Вы можете быть уверены в качестве блюда, так как в этом ресторане соблюдаются установленные стандарты и используется профессиональное дорогое оборудование для его приготовления. На кухне этих ресторанов всегда только свежие и качественные продукты. Вы можете заказать на дом пиццу, суши, роллы, вок и много других вкусных блюд. К тому же, «Miyagi Family» создает восхитительные десерты, которые точно не оставят равнодушной вашу вторую половинку.

Заказать суши можно прямо сейчас, позвонив по телефонам: +79788292009, +79785552363, или скачав мобильное приложение.

Мастерская съедобных букетов «Колибри»

Дарите букеты со вкусом!

Что вы чаще всего дарите?

Подождите, не отвечайте, я сама угадаю - букет цветов!

И я согласна с вами, это действительно хороший подарок!

Но банальный букет не оставит никаких впечатлений от праздника,

должно быть что-то крутое, праздничное и креативное.

А теперь, скажите, сколько раз вы дарили букеты живых цветов и сколько раз съедобные букеты?

Мастерская съедобных букетов «Колибри» предлагает вам отличиться на празднике и удивить родных и близких!

Вместо обычного букета, ваш букет будет не только запоминающимся, но еще и красивым и самое главное - вкусным!

Потому что все продукты проходят тщательный отбор по вкусовым качествам и строгий контроль по сроку годности.

Дарите букеты со вкусом!

Посмотреть и заказать можно, перейдя по ссылке.

«БлинБери»

Мы используем только свежие локальные продукты, готовим блюда перед подачей здесь и сейчас!

Уже целых 9 лет мы любим печь блины и делаем это профессионально!

Ежегодно мы выпекаем 4 миллиона блинов! «БлинБери» охватывает 15 городов от Сочи до Санкт Петербурга.

Мы не скрываем свои ценности и делимся ими с гостями, всё что мы ценим внутри - видно снаружи. Здоровье, экологичность, качество, сервис, атмосфера, открытость и удобство!

Наше приложение можно скачать здесь!

Мы используем только свежие локальные продукты, готовим блюда перед подачей здесь и сейчас!

Приходи и попробуй вкус качества в г. Симферополь, на улице Карла Маркса 5.

Мы открыли для вас душу-нашу кухню.