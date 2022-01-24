В Севастополе выбрали лучшую красотку, которая представит Крым на конкурсе «Королева России»

Участницы конкурса представили свои визитки и продефилировали в платьях. Фото: Мария Гречман

В Севастополе прошел отборочный этап национального конкурса красоты и грации «Королева России – Крым 2022». Конкурсантки готовились к выходу на сцену несколько месяцев - постигали азы дефиле, выбирали костюмы и образы.

- Задача конкурса - сделать красивое шоу и возродить национальные традиции, так как в финале конкурса будет выход участниц в национальных костюмах. Мы хотим показать разные национальности и народности, проживающие на территории России, - рассказала региональный организатор конкурса Юлия Кононенко.

Ольга Матвеева будет представлять Крым на всероссийском конкурсе. Фото: Мария Гречман

Участницы конкурса представили свои визитки, а затем показались гостям в национальных и вечерних костюмах.

- Наверное, самый сложный национальный костюм, так как нужно представить в другом образе себя и даже с элементами танца, - отмечает Юлия Кононенко.

Победительницей конкурса стала Ольга Матвеева из Симферополя. Она получила титул «Королева России-Крым». Ольге 30 лет. Она парикмахер, владелица студии красоты. Красавица уже не первый раз получает корону в престижном конкурсе красоты и таланта. Она представит полуостров во всероссийском этапе «Королевы России», который пройдет 4 марта в Москве.

Девушки готовились к конкурсу несколько месяцев. Фото Мария Гречман

Титул «Миссис Королева России-Крым» получила Анна Коваленко из Севастополя, «Юная Королева России-Крым» - Юлиана Рожкова, а «Маленькая Королева России-Крым» - Владислава Жиленко.

Все участницы получили награды и призы от спонсоров, а победительницы стали обладателями эксклюзивных корон ручной работы, выполненных из натуральных камней.

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