Сотрудники ФСБ накрыли подпольное казино в Керчи

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: скриншот из видео
Четверо жителей Керчи организовали подпольное казино. Они арендовали помещение и установили нужные программы на компьютерах.
- Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности на территории Республики Крым, - сообщили в пресс-службе УФСБ по РК.
Из игорного зала изъяли девять комплектов компьютерной техники. Ее отправили в экспертно-криминалистический центр МВД по РК.
По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).
Ранее в Крыму накрыли три подпольных онлайн-казино. Был задержан 41-летний житель Москвы, который в январе 2020 года организовал преступную группу. Сообщницы работали администраторами залов и соблюдали нормы конспирации.
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