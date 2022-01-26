Угрожали убийством: двое крымчан изнасиловали односельчанина

Арестованные проведут следующие два месяца под стражей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму арестовали двух мужчин, которые, угрожая смертью, изнасиловали своего односельчанина. Как сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда, следующие два месяца мужчины проведут в СИЗО.

Инцидент произошел в январе этого года. Приятели изрядно напились, и в ходе попойки не обошлось без жертв. Сговорившись, они изнасиловали 37-летнего односельчанина, угрожая его убить.

- Деяния крымчан подпадают под действие пунктов а, б части 2 статьи 132 РФ - насильственные действия сексуального характера, а именно мужеложство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийства, - говорится в сообщении.

Республиканский суд согласился с доводами следствия, которое просило арестовать предполагаемых преступников. Следующие два месяца они пробудут в СИЗО.

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