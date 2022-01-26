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Происшествия26 января 2022 9:32

Угрожали убийством: двое крымчан изнасиловали односельчанина

По ходатайству СК насильников отправили в СИЗО
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Арестованные проведут следующие два месяца под стражей

Арестованные проведут следующие два месяца под стражей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму арестовали двух мужчин, которые, угрожая смертью, изнасиловали своего односельчанина. Как сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда, следующие два месяца мужчины проведут в СИЗО.

Инцидент произошел в январе этого года. Приятели изрядно напились, и в ходе попойки не обошлось без жертв. Сговорившись, они изнасиловали 37-летнего односельчанина, угрожая его убить.

- Деяния крымчан подпадают под действие пунктов а, б части 2 статьи 132 РФ - насильственные действия сексуального характера, а именно мужеложство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийства, - говорится в сообщении.

Республиканский суд согласился с доводами следствия, которое просило арестовать предполагаемых преступников. Следующие два месяца они пробудут в СИЗО.

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