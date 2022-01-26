В 2022 году клиентов крупнейшего крымского банка ждет много обновлений в мобильном приложении

Архив "КП"

В 2021 году клиенты крупнейшего крымского банка стали совершать намного больше дистанционных платежей с помощью интернет-банка, мобильного приложения, а также в банкоматах и терминалах самообслуживания. Так, по данным заместителя председателя Правления РНКБ Николая Билан, на сегодняшний день доля всех платежей, которые клиенты совершают дистанционно, составляет 95%.

В день их количество достигло почти полмиллиона - 459 тысяч через дистанционные каналы обслуживания, это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Количество пользователей мобильным приложением постепенно растет. В 2021 году эта цифра достигла 1,3 миллиона, что на 40% больше, чем за прошлый год. При этом активных клиентов, которые почти каждый месяц заходят в приложение, на сегодняшний день насчитывают около 1,1 миллиона человек, а это 85% от всех зарегистрированных.

За последний год крупнейший крымский банк запустил много услуг для удобства клиентов. Например, благодаря оплате СБП (система быстрых платежей) по QR-коду можно за несколько секунд оплатить товар или услугу путем сканирования наклейки продавца на кассе или в интернет-магазине. Но этим ограничиваться никто не собирается. В 2022 году «Цифровой офис» РНКБ ждет много обновлений.

- По самому мобильному приложению планов очень много. В конце января у нас появится выдача кредита наличными прямо в мобильном приложении. Здесь мы предложим, рассчитаем клиентам лимиты и направим предложения о пользовании. Клиенту нужно будет только нажать кнопку «ОК» и перевести себе деньги на карту, - говорит заместитель председателя Правления РНКБ.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ РНКБ?

Так, в новом году банк планирует следующие обновления:

- Визуализация Программы лояльности;

- Обновление персональных данных без визита в офис;

- Биометрическая регистрация без визита в офис;

- Оформление страховок и сервисных продуктов;

- Доработки, связанные с улучшением пользовательского интерфейса и платежного функционала;

- Самозанятые смогут пользоваться приемом платежей по QR-коду.