Эксперт крупнейшего крымского банка рассказал о дистанционной ипотеке для жителей других регионов России

В среднесрочной перспективе 25% сделок с клиентами, которые проживают на материковой части России, будут проходить полностью удаленно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме территории крымского полуострова, банк РНКБ кредитует объекты недвижимости и в других регионах России – Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Жители всех регионов России могут приобрести жилье на полуострове с помощью крупнейшего крымского банка.

В конце прошлого года банк запустил пилотный проект по дистанционной выдаче ипотечных кредитов для россиян со всех уголков страны.

В среднесрочной перспективе 25% сделок с клиентами, которые проживают на материковой части России, будут проходить полностью удаленно.

- Около 25% в нашем портфеле - это ипотека для клиентов с материка. У нас есть сеть партнеров, которые занимаются привлечением клиентов на крымскую недвижимость. Это агентства недвижимости, разные ассоциации риелторов и прочее, - отмечает заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. - Для клиентов с материка доступны все программы, которые могут быть. Мы, как государственный банк, отвечаем за ту недвижимость, которую выдаем. Для этого у нас есть огромные компетенции.

Напомним, первым в Крыму провел дистанционную сделку по выдаче ипотеки с использованием биометрических данных житель Екатеринбурга. Он приобрел квартиру без визита на полуостров и без посещения банковского офиса. Недвижимость была выбрана на сайте застройщика, а все нужные условия для заключения договора и выдачи кредита осуществлялись в дистанционных каналах обслуживания. Все документы подписывались усиленной квалифицированной электронной подписью клиента.

СПРАВКА «КП»

Ипотечный кредит был выдан в рамках государственной программы «Господдержка 2020» по льготной ставке 7% на приобретение квартиры в Ялте. Сопроводительный документооборот проходил только в цифровых каналах банка и партнеров, участвующих в сделке, а электронная регистрация ипотеки в Росреестре состоялась в течение 24 часов в рамках общегосударственного проекта «Электронная ипотека за один день».