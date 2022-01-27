В Крыму пенсионерам и инвалидам вернут льготный проезд в транспорте с 28 января

С пятницы всем пенсионерам вернут льготный проезд Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму пенсионерам, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями вернут льготный проезд в общественном транспорте с 28 января. Изменения внесены в указ главы Крыма о повышенной готовности к ЧС из-за коронавиурса.

- Принято решение отменить ограничения по льготному проезду для граждан старше 60 лет, - сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Ограничения действовали с 15 декабря и касались людей, не имеющих сертификаты о вакцинации или перенесенной инфекции. Они распространялись на поездки в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугороднем сообщении. Также без QR-кода гражданам 60+ нельзя было воспользоваться льготой на проезд в пригородных электричках и поездах дальнего следования.

Напомним, новые антиковидные ограничения ввели в Крыму с 24 января. По указу главы региона граждане 60+ отправляются на самоизоляцию, кроме походов в магазин, аптеку, на прием к врачу. 50% работников предприятий и организаций переведены на дистанционный режим, диспансеры и интернаты закрывают на карантин, а в медучреждениях приостанавливают профилактические осмотры и ежегодную диспансеризацию.

Переход на удаленный режим работы для предприятий и индивидуальных предпринимателей носит рекомендательный характер. Однако прежде глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал о введении карантина в любом коллективе в случае заражения сотрудника коронавирусом. Также, по его словам, во всех государственных учреждениях будет введен «жесточайший масочный режим».

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