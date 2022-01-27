В нескольких офисах крупнейшего крымского банка установлены постаматы для получения интернет-заказов

Фото: пресс-служба РНКБ

В некоторых офисах РКНБ теперь появилась возможность получать интернет-заказы и отправлять посылки. Постаматы часто устанавливают в офисах банка на материковой части России, теперь такая услуга появилась и в Крыму.

По данным пресс-службы РНКБ, постаматы установлены в шести отделениях в Симферополе (ул.Горького, 14), Евпатории (ул. Интернациональная, 115), Феодосии (ул. Генерала Горбачева, 2А), Керчи (ул. Ленина, 17; ул. Козлова, 10) и Севастополе (пр-кт Генерала Острякова, 158А).

Постаматы установлены рядом с терминалами и банкоматами в зонах обслуживания 24/7. Так что, получить или отправить посылку можно в любое время, независимо от графика работы операционного офиса. Оплатить услугу можно как наличным, так и безналичных способом.

- Проект по установке постаматов в офисах предназначен прежде всего для экономии времени наших клиентов, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – С помощью терминалов и банкоматов РНКБ клиенты могут воспользоваться большинством банковских услуг - от перевода средств до оплаты коммунальных услуг, а теперь рядом с этими устройствами в зонах 24/7 появятся и постаматы. Мы рассчитываем в течение этого года установить около 30 таких устройств.

КСТАТИ

Компания Pickpoint - партнер РНКБ по установке постаматов. Это первый логистический сервис нового поколения, доставляющий онлайн-заказы через постаматы и пункты выдачи. Компания работает с крупнейшими интернет-магазинами. Среди них Lamoda, iHerb, Yves Rosher и другие.

Получать интернет-заказ можно в любое время суток. В аппарате удобный пользовательский интерфейс. Нужно лишь указать код получения посылки, который поступил на e-mail или на мобильный телефон.