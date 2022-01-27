Пустыри, степь и бетон: какой предстала Керчь перед десантом руководства Крыма

Керчь летом 2021 года топило дважды - в июне и августе Фото: Юлия МАРКИНА

Керчь стала первым в наступившем году городом в графике выездных совещаний Совмина Крыма, на которых определяют уровень довольства граждан качеством жизни. Под финал 2021 года разбор работы власти в Симферополе закончился отставкой главы администрации. В Керчи обошлось. Тем более, что нынешний градоначальник чуть больше полугода в должности — Святослав Брусаков сменил не справившегося с ликвидацией последствий потопа Сергея Бороздина.

Два потопа подряд заставили прочистить в Керчи ливневую канализацию, русла рек и укрепить дамбы на ставках, которые после распаевания земель остались вне системы гидроузлов. Теперь нужны деньги на проектирование противопаводковой системы, включая укрепление берегов рек и строительство прудов-накопителей. Но и регулярной прочистки ливневок будет достаточно, чтобы избежать повтора ЧС.

- Если не дай бог опять 90 мм осадков выпадет, подобных эпизодов быть не должно, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - Надеемся, что Керчь утонула в последний раз. Если действительно все работы выполнены, как все службы доложили.

Несмотря на все обещания залатать прохудившиеся крыши в 22 домах жители верхних этажей собирают ведрами дождевую воду с потолка. Капитального ремонта после ЧС ждут кровли в 104 домах. Еще 163 стояли в очереди на ремонт до потопа, а по результатам обхода к ним добавили еще 100 — по непонятным причинам на жалобы жителей никто внимания не обращал: из 1400 многоэтажек Керчи представителей власти последние 8 лет не видели в 400, а уровнем оказываемых коммунальщиками услуг не довольны жители 900.

- Проблемы, в принципе, везде одни и те же, и на 99% это проблемы ЖКХ, - признал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Стихийное бедствие показало полную неготовность городской канализации к приему и переработке стоков. Полностью менять надо 40% сетей, построить 16 новых насосных станций. Много жалоб на отопление, и по подсчетам республиканского МинЖКХ, на ремонт и замену сетей нужно 2,5 миллиарда рублей и 2 года.

С освещением улиц и заменой лифтов в домах Керчи поможет республика. Как и с достройкой водовода в село Героевское под Керчью, где располагаются отели и базы отдыха. Самостоятельно городу предстоит разработать и принять программу по озеленению, поскольку, со слов главы Крыма, Керчь представляет собой «пустоту, степь и бетон». Из питомников привезут 30 тысяч саженцев, а на помощь в их высадке позовут партийцев и волонтеров. Главное, чтобы потом у городских лесов появился ответственный за полив и обработку от паразитов. От многих рощ, высаженных в 2014-15 годах в памятным датам, уже и следа не осталось.

Администрация Керчи пообещала назначить звеньевых за каждый микрорайон города, их фамилии и контакты разместить на официальном сайте, и к 1 марта сделать проверку работоспособности. Всего за неделю проверок правительственного десанта власть Керчи получила больше 700 поручений — устранить канализационные течи, вычистить дворы, убрать покосившиеся столбы. Следующая в графике выездов Евпатория.

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