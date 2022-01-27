Ученицу 2 класса мама выбросила из окна. Фото со странички женщины в соцсети.

В Крыму простились с восьмилетней девочкой, которую мать выбросила из окна четвертого этажа. Ее похоронили на городском кладбище в Судаке. Как стало известно КП-Крым, на похороны пришли несколько десятков человек. Трагедия, случившаяся в небольшом поселке Новый Свет, не оставила равнодушным никого.

- На похоронах был отец девочки, но он был настолько шокирован всей этой историей, смертью дочки, что не мог подойти к гробу, - рассказали местные жители.

Чтобы не остаться безучастными, местные жители организовали сбор средств для помощи в организации похорон. Часть денег выделил местный священник.

Ужасная трагедия произошла вечером 22 января. На глазах у соседей 44-летняя женщина выбросила из окна свою 8-летнюю дочь. В результате падения с четвертого этажа маленькая Мария (имена изменены- Прим. Ред.), которой в начале февраля должно было исполниться девять, скончалась на месте.

В тот злополучный день, как рассказывают очевидцы, женщина сильно поругалась с мужем. Наталья пригрозила: если он уйдет, она выбросит ребенка из окна. Крики жены мужчина услышал уже в подъезде, но возвращаться не стал - не мог и подумать, что супруга сделает это.

Прохожие на улице, ставшие свидетелями шокирующего ЧП, пытались поймать девочку, падавшую из окна. Не удалось... По рассказам свидетелей, до приезда «скорой», которая из-за снежных заносов ехала дольше обычного, девочка еще дышала.

По данным источников, мать девочки состоит на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения». Однако соседи не замечали за ней странного поведения. Скорее, вела себя как все, говорят люди. Наталья, по рассказам соседей, была верующим человеком и посещала храм.

- У нее нет такого расстройства, чтобы она не могла жить в социуме. В этом плане она адаптированная, может общаться и взаимодействовать с людьми. Особенного чего-то, и выходящего из ряда вон, за ней не замечали. Девочку с ней всегда видели веселую и счастливую. Она покупала ей вкусняшки, девочка была хорошо одета. Мама их в Ялту с бабушкой отправляла на отдых, - рассказала жительница Нового Света.

НЕ УСПЕЛА ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ

По данным КП-Крым, трагедию могло спровоцировать отсутствие своевременного лечения Натальи. У женщины подошел срок ложиться в больницу для очередного курса терапии. Однако скоропостижно скончался ее врач-психиатр. За направлением на госпитализацию и рецептами на лекарства нужно было ехать в Симферополь, но поездку Наталья откладывала. И стала принимать те препараты, которые смогла достать самостоятельно.

Женщина становилась все более раздражительной, усиливались скандалы с мужем. Чтобы успокоиться, она начала принимать алкоголь. Но он только усугубил ее состояние.

- Доходило до крупных скандалов. Подружкам девочки даже запретили ходить к ним в гости. На почве этих скандалов она стала выпивать. И часто жаловалась подругам на судьбу. Но поскольку курс лечения был неполный, да и таблетки несовместимы с алкоголем, все это снижало эффект терапии. Она стала очень раздражительной., - рассказала знакомая с семьей жительница поселка.

Как пояснил КП-Крым доцент кафедры психиатрии Медицинской Академии им. С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Андрей Убейконь, алкоголь при психических расстройствах только усугубляет течение болезни.

- Пациенты достаточно часто используют алкоголь, как и другие вещества, в частности, каннабиноиды, именно при шизофрении, для некоего смягчения своего состояния. Они ведь тоже чувствуют свою измененность. Это мучительное состояние. И такие люди пытаются свою тревожность чем-то купировать. Поэтому часто прибегают к алкоголю. Но это яд, нейротоксин, - отмечает психиатр.

Сейчас Наталья находится в СИЗО. По решению Судакского городского суда, там она пробудет два месяца. По данным следствия, женщина признала свою вину, а причиной ее конфликта с дочкой стали «личные неприязненные отношения». Против матери девочки завели уголовное дело по статье об убийстве малолетней.

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