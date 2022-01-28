«Привлечено больше 223 миллиардов рублей инвестиций»: Сергей Аксенов рассказал, какие проекты реализуются на полуострове

Пандемия и санкции не замедлили привлечение инвестиций. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Несмотря на санкции и вспышку пандемии коронавируса,

Крым продолжает экономически развиваться. Одна из точек роста – новые проекты и инвестиции. О них глава Республики Сергей Аксенов подробно рассказал «КП-Крым».

Инвестиции – важный фактор развития Крыма. У нашей республики огромный инвестиционный потенциал, много делается для привлечения инвесторов и создания благоприятного инвестиционного климата. Преференции и льготы, которые предоставляются тем, кто хочет участвовать в развитии нашего региона, можно без преувеличения назвать беспрецедентными.

Как результат, даже несмотря на санкции и ситуацию с коронавирусом, объемы инвестиций растут. На сегодняшний день в республике реализуется 225 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 223 миллиардов рублей. По итогам планируется создание 11,2 тысяч постоянных рабочих мест.

В свободной экономической зоне Крыма 1287 участников (данные на 26 января). Заявленный объем инвестиций по проектам в рамках СЭЗ – более 150 миллиардов рублей, в том числе капитальных – порядка 108 миллиардов рублей. Планируется создание 58 тысяч рабочих мест.

Напомню, что наш Президент поставил задачу увеличить объем инвестиций в основной капитал в регионе не менее чем до 800 миллиардов рублей за период 2022 – 2025 годов. Так что работы впереди очень много. Совместно с Министерством экономического развития РФ разработан соответствующий план мероприятий. Определены приоритетные инвестиционные проекты, территории комплексной застройки и другие направления, которые дадут наибольший приток инвестиций.

Больше проектов реализуется в промышленности, санаторно-курортной отрасли, в сельском хозяйстве, социальной сфере, строительстве, торговле.

*Один из значимых проектов – первое на Юге России производство экспресс-тестов. Реализация этого проекта позволит выполнить поручение Президента по профилактике COVID-19 и в несколько раз увеличить объем тестирования. Планируется выпускать до 100 тысяч экспресс-тестов в месяц.

*Еще один важный проект – создание первого в республике государственного индустриального парка в Джанкое. Он будет действовать на базе Джанкойского машиностроительного завода. Интерес к парку у крупных игроков есть. Проведены переговоры с потенциальными резидентами, по результатам которых в срок до 1 июля 2022 года будут подписаны соглашения. Проект направлен на развитие промышленности на севере Крыма.

*В прошлом году подписано соглашение по реализации проекта, направленного на возрождение традиций императорского курорта у озера Мойнаки в Евпатории. Речь идет о строительстве современного курортно-рекреационного комплекса с амбулаториями, детскими садами, школой, благоустроенной набережной. Строительство планируется начать уже в текущем году. Объем инвестиций составляет порядка 35 миллиардов рублей.

*Есть крупные проекты в агропромышленном комплексе. В их числе – строительство тепличного комбината «Белогорский» общей площадью более 17 гектаров с объемом инвестиций около 4 миллиардов рублей, а также строительство плодохранилища общим объемом 16 тысяч тонн.

*Осенью 2021 года в селе Чистеньком Симферопольского района началось строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ). Это будет самый крупный логистический центр на полуострове. Он предназначен для хранения товаров народного потребления, продуктов питания и их комплектации для дальнейшего развоза в торговые сети. ОРЦ будет расположен на площади 25 га, максимальный грузооборот – около 75 тысяч кубометров в сутки. В результате реализации проекта планируется создать 1,2 тысячи рабочих мест. Окончание строительства запланировано на июль 2023 года. Эта работа ведется в рамках выполнения поручения Президента.

Подобные примеры можно приводить и дальше, их много. Крымский климат привлекает не только курортников, но и инвесторов. Наш регион – это пространство, где дистанция между проектом и его реализацией, между мечтой и реальностью может стать минимальной.

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