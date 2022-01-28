Что изменится в Крыму с 1 февраля 2022 года: увеличение соцвыплат и маткапитала

По всей России размер пособия на детей вырастет на 8,4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повышение детских выплат и увеличение маткапитала

С 1 февраля по всей России размер пособия на детей вырастет на 8,4%. Так, размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 20 473 рубля, а минимальное пособие по уходу до полутора лет - 7 678 рублей.

Также со второго месяца зимы индексируется материнский капитал. На первого ребенка он повысится с почти 484 до 524 тысяч рублей, на второго и последующих детей - до 693 тысяч. Повышены будут суммы, неиспользованные к 1 февраля. Остаток средств по маткапиталу можно проверить на госуслугах.

Новые перевозчики на маршрутах в Симферополе

По итогам конкурса в администрации Симферополя выбрали новых перевозчиков на маршрутах общественного транспорта. Они выйдут с 1 февраля, контракты заключены до конца 2023 года.

Во всех автобусах должны быть кондиционеры, устройства для бесконтактной оплаты проезда и видеорегистраторы. В текущем году в Симферополе планируют увеличить количество маршруток и троллейбусов на 23%.

Изменения в оформлении медотвода от прививки против COVID-19

С 28 января вступил в силу приказ Минздрава РФ о противопоказаниях к иммунизации от коронавируса. Так, некоторые могут получить бессрочный медотвод при тяжелых аллергических реакциях.

Также в документе указывается, что нельзя делать прививки во время болезни и через 2-4 недели после выздоровления, если человек перенес острое инфекционное заболевание или случилось обострение хронической болезни. Также противопоказанием является ОРВИ легкой степени и острые кишечные инфекции.

Пушкинской картой теперь можно рассчитываться в кино

Пушкинскую карту может оформить любой россиянин в возрасте от 14 до 22-х лет через приложение «Госуслуги Культура» или в «Почта-банке». В текущем году на карте доступно 5 тысяч государственных рублей, которыми можно оплачивать билеты в театры, музеи и концертные залы. А с 1 февраля молодые люди могут платить картой за билеты в кино. Правда, на кинопоказы установлен лимит расходов - 2000 рублей. Кстати, владелец карты может оплатить киносеанс только на свое имя, так что, родственники и друзья пойдут в кино за свой счет.

Завершение срока передачи справки о доходах

У тех, кто еще не подал в налоговую сведения о доходах за 2021 год, остался месяц. Подать декларацию нужно до 1 марта. Если вы наемный сотрудник, то о вашей зарплате должен отчитаться работодатель. Кстати, справку по формату 2-НДФЛ можно скачать в личном кабинете налогоплательщика или на портале госуслуг.

Послабления для должников

С 1 февраля должникам не будут списывать всю сумму с карты в счет списания долга. Так, если в отношении крымчанина введено исполнительное производство, то банк не может списать всю сумму, а обязан оставить прожиточный минимум - 13 379 рублей для трудоспособных и 10 556 рублей - для пенсионеров. Раньше право на прожиточный минимум приходилось отстаивать в суде. Однако принятые ограничения не касаются долгов по алиментам, по возмещению вреда здоровью или в связи со смертью кормильца. Также с января текущего года запрещено списывать соцвыплаты в счет выплаты долгов.