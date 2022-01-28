В полиции рассказали подробности исчезновения крановщика из Калининградской области в Крыму

Юрий Выгодянский. Фото: Ирина Миронова

Полтора месяца супруга Юрия Выгодянского пытается найти мужа, который уехал работать в Крым и бесследно исчез. Мужчина прилетел в Симферополь в начале декабря, чтобы устроиться на работу крановщиком. По объявлению нашел фирму в Севастополе, куда и должен был отправится на стажировку.

- Я сейчас фирму нашел в Севастополе, скинули договор свой и просят сегодня выйти от них в ночь на стажировку на автокран. Мне терять нечего, надо работать. До Нового года осталось две недели. Скину им документы и буду с ними сотрудничать. Другого выбора нет. Работы в Калининграде сейчас нет, хоть что-то в данный момент, - написал Юрий жене еще в декабре.

Однако по прилету в Крым, мужчина не сразу отправился на работу в Севастополь, а сначала для чего-то поехал в Керчь, рассказывает супруга Юрия Ирина.

- Сказали, что уехал в Керчь к брату, но никакого брата у него нет, - рассказала Ирина Миронова.

Из Керчи мужчина прислал руководству севастопольской фирмы сообщение, в котором рассказал, что немного приболел, но уже выезжает к ним.

- У меня тут в Керчи ничего не подтвердилось- просто простыл, так как днем накануне я искупался в море. Отсюда из Керчи я выезжаю к вам. В какую гостиницу в Севастополе заехать сегодня с вещами? - написал Юрий.

СЛЕД ОБРЫВАЕТСЯ В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе мужчина пробыл всего один день – не смог работать на автокранах фирмы, собрал вещи и уехал. На этом его след теряется. В симферопольском управлении МВД, куда обратилась Ирина Миронова с заявлением о пропавшем муже, ей ответили, что не нашли подтверждения информации «о безвестном исчезновении» ее супруга. И порекомендовали обратится в полицию Севастополя, где Юрия Выгодянского видели в последний раз.

- Установлено, что 15 декабря 2021 года Юрий Выгодянский приехал в Севастополь для встречи с руководством компании «Крантехсервис» для дальнейшего трудоустройства. Компания поселила его в гостиницу. Договор о трудоустройстве с компанией Юрий Выгодянский не заключил, вечером того же дня забрал вещи из гостиницы и ушел в неизвестном направлении. Каких-либо данных и обстоятельств, указывающих на безвестное исчезновение гражданина Выгодянского на территории Симферополя в ходе проверки установлено не было, - говорится в ответе УМВД по Симферополю на имя Ирины Мироновой, текстом которого располагает КП-Крым.

Перед этим, по словам женщины, в полиции ей сказали, что муж, которого, правда, так и не нашли, активно перемещается между Керчью и Симферополем, о ней он якобы плохо отзывался и скорее всего просто от нее «сбежал». Сама Ирина в подобные разговоры не верит, поскольку Юрий не выходит на связь не только с ней, но и с родственниками, с которыми всегда часто общался. Ирина уверена, что ее мужа просто не хотят искать. Теперь она будет обращаться за помощью в полицию Севастополя.

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