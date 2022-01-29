Что и почем на ярмарках Симферополя

Крымский мед по 250 рублей за баночку. Фото: Минсельхоз РК

В Симферополе на традиционную субботнюю ярмарку привезли 50 тонн товаров. На трех площадках в разных частях города торгуют овощами, фруктами, мясом, рыбой, колбасными и кондитерскими изделиями и прочей снедью.

- На ярмарочных площадках организовно 110 торговых мест, - сообщили в Минсельхозе республики. - В продаже у крымских сельхозтоваропроизводителей большой ассортимент агропродукции.

Цены на ярмарке на 15-20% ниже рыночных. Картофель продают по 30 рублей за кило, хурму — по 60 рублей, апельсины — по 70 рублей. Поллитровка меда обойдется в 250 рублей.

Ярмарочные ряды располагаются по ул. Севастопольская 80/3, ул. Б. Куна/ул. Кечкеметская, ул. Киевская 177/ ул. Никанорова.

Хурма по 60 рублей. Фото: Администрация Симферополя

Апельсины и мандарины по 70 рублей Фото: Администрация Симферополя

Гранат по 100 рублей. Фото: Администрация Симферополя

Картофель по 30 рублей. Фото: Минсельхоз РК

Субботняя ярмарка позволяет сдерживать цены на продукты питания. Фото: Администрация Симферополя

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