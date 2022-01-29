В Ялте студенты и спортсмены возложат цветы к памятнику Рузвельту

Памятник открыли в апреле 2017 года. Фото: администрация Ялты

В Ялте 30 января студенты и спортсмены возложат цветы к памятнику 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Чествование одного из лидеров «большой тройки» приурочено к годовщине Ялтинской конференции и старту шахматного турнира студенческой лиги.

- Рузвельт был шахматистом, и с возложения цветов к его памятнику мы объявляем старт турниру по блиц-шахматам в рамках кубка ректора КФУ и Национальной шахматной студенческой лиги, - рассказал КП-Крым заместитель председателя РОО «Крымский республиканский спортивный студенческий союз» Михаил Чорный. - Будет цикл мероприятий по популяризации единственной на всем постсоветском пространстве и в Европе улицы имени 32-го президента США, где установлен памятник.

Студенческий спорт не подвержен санкциям и позволяет молодежи участвовать в международных соревнованиях и проводить открытые турниры в Крыму.

- Мы планируем пригласить шахматистов из российских вузов и игроков Армении, Белоруссии, Киргизии, - уточнил Чорный. - Обсуждается участие студентов из Казахстана.

Эпидемическая ситуация не позволяет провести турнир в Ливадийском дворце, как планировалось изначально. Под состязания отведут аудитории в Крымском федеральном университете, а учить мастерству молодых шахматистов приедет российский гроссмейстер Александр Иванов.

- Симферопольца Сергея Карякина мы тоже ждем, но чуть позже, на этап кубка России по студенческим шахматам, - заключил зампред студенческого объединения.

Памятник президенту США Рузвельту был открыт в Ялте в апреле 2017 года на улице, носящей имя американского лидера. Одна из первых улиц в историческом центре города была переименована в 1960 году в знак признания вклада Рузвельта в победу во второй мировой войне и в память об участии в Ялтинской Конференции 1945 года.

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