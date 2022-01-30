В Крыму и Севастополе 30 января 2022 зафиксировали 908 случаев заражения коронавирусом

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму и Севастополе вновь растет суточный прирост инфицированных коронавирусной инфекцией. Так, за истекшие сутки в обоих регионах выявили 908 новых зараженных.

Напомним, совсем недавно в Крым завезли первую партию вакцины от COVID-19 для подростков. Теперь молодые люди от 12 до 17 лет смогут сделать прививку во всех крупных больницах республики.

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Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки зафиксировали 511 случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии было выявлено 132 547 положительных на COVID-19. Такие данным приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 110 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 616 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 245 человек, выздоровевших за весь период – 123 221, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние сутки выявили 393 новых случая заболевания COVID-19. Согласно данным Роспотребнадзора, госпитализированы за истекшие 24 часа 53 человека. За это же время из больниц выписали 13 пациентов, выздоровели за сутки 61 человек.

- На данный момент в больницах находится 505 пациентов, из них 403 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 707 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки в Севастополе от коронавируса умерли 2 человека в возрасте 81 года и 82 лет, 1 959 - с начала пандемии.

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