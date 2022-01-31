Крупнейший крымский банк выдал больше 1,5 миллиарда кредитов для бизнесменов под поручительство Корпорации МСП

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Крупнейший крымский банк РНКБ продолжает быть участником пилотного проекта Корпорации МСА (КМСП) по зонтичному предоставлению поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Зонтичный механизм поручительств позволяет предпринимателям получить кредит, если не хватает залога для получения финансирования.

Как участник пилотного проекта банк выдал бизнесменам 662 кредита объемом 1,6 миллиарда рублей. Объем поручительств - 825,5 миллиона рублей.

По данным корпорации, РНКБ вошел в тройку лидеров-участников проекта по количеству обеспеченных кредитов.

Чаще всего в рамках проекта банк выдавал кредиты предпринимателям из Крыма, Краснодарского края и Московской области.

В ноябре текущего года в РНКБ стало возможно оформить экспресс-кредит под поручительство Корпорации - предусмотрен минимальный пакет документов и минимальный срок оформления. 80% от общего количества займов, выданных в рамках проекта - экспресс-кредиты.

– Мы рассчитываем в 2022 году выдать более 2 млрд рублей в рамках кредитов под поручительство Корпорации МСП, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Спрос на такие кредиты среди предпринимателей Крыма активно растет, и мы готовы их предоставлять быстро и на максимально комфортных условиях.

- При помощи «зонтичных» поручительств предприниматели могут привлечь финансирование на выгодных условиях, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Более того малый бизнес в Крыму активно этим пользуется. Благодаря РНКБ регион вышел на первое место по охвату бизнеса данной мерой поддержки.

Этот инструмент, по его словам, позволяет удовлетворить потребность предпринимателей в небольших суммах кредита. Сейчас она в среднем составляет 2,5 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

Новый механизм позволяет предпринимателям быстро получить кредит под поручительство Корпорации, если у бизнесменов нет нужного залогового обеспечения. Поручительство обеспечивает до 50% от суммы кредита.

РНКБ - единственный банк в Крыму, который принимает участие в этом проекте. Сейчас в пилотной программе принимают участие всего девять банков по всей России.

Возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов в банке, так что бизнесменам не нужно обращаться в Корпорацию. Это ускоряет процесс оформления поручительства клиенту и сокращает время выдачи кредитных средств. Комиссия за поручительство с клиента не взимается.