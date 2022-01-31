Убегал от волков: в Крыму дикий олень погиб, перепрыгивая через забор

Животное оказалось на городской территории из-за сильного снегопада и схода лавин в горах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях крымчан шокировала страшная картина, как крупный дикий олень застрял в двухметровом заборе в поселке Кацивели, что на Южном берегу Крыма. Животное нашли смертельно раненым с разрезанным брюхом, а кадры ЧП быстро разлетелись по местным соцсетям.

Все случилось рядом с Черноморским гидрофизическим полигоном РАН, который огражден высоким забором с острыми пиками. По словам охранников территории, оленя на металлическом ограждении нашли мертвым уже утром 27 января, труп убрали сотрудники МЧС.

Подобная трагедия случилась в Крыму впервые. Фото: Крым Оперативный/ ТГ

До этого подобных ситуаций ни разу не было, поэтому установить точную причину гибели животного сложно, считает профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Сергей Иванов. По его словам, животное оказалось на городской территории из-за сильного снегопада и схода лавин в горах.

- В последнее время в Крыму выпало много аномального снега. Причем непогода длилась несколько недель, что совсем не свойственно для полуострова. Поэтому можно предположить, что олень просто убегал от обильных снегопадов и не смог перепрыгнуть забор этого участка. Если инцидент произошел ночью, то ему никто не смог помочь, - говорит КП-Крым профессор.

- Когда животное из-за холода становится беспомощным, этим начинают пользоваться его враги. Поэтому олень мог убегать от хищников и случайно напороться на острое ограждение.Он также отметил, что второй причиной гибели дикого животного мог быть побег от волков или бродячих собак.

Зоолог также добавил, что подобная трагедия случается в Крыму впервые. Чаще всего олени на полуострове гибнут под колесами машин. Так, несколько лет назад на трассе Симферополь-Алушта микроавтобус сбил дикого животного, который внезапно выбежал на проезжую часть.

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