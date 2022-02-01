В центре Симферополя гостиница «Украина» и представительство МИДа остались без отопления

Постояльцы отеля остались без центрального отопления. Фото: maps.yandex.com

В центре Симферополя несколько административных зданий остались без отопления. Произошла авария на газопроводе - неизвестный повредил полиэтиленовую трубу, проложенную под землей.

Утечку газа обнаружили поздно вечером в понедельник 31 января. Аварийная бригада перекрыла вентиль, и до устранения прорыва четыре здания остались без газа: ГУП РК «Черноморнефтегаз», представительство МИД РФ в Симферополе, Главпочтамт и гостиница «Украина».

- В настоящее время аварию устранили, - сообщили КП-Крым в администрации Симферополя. - Подачу газа возобновят до конца дня.

В «Украине» на момент аварии проживало несколько десятков постояльцев. Уточнить, каким образом обогреваются помещения и есть ли жалобы от гостей, в гостинице отказались, сославшись на решение руководства не комментировать ситуацию. Получить комментарий от ГУП «Крымгазсети» не удалось.

Напомним,на ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Холодный циклон принесет на полуостров обильные осадки — дождь, который перейдет в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2°с тепла.

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