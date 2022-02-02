В Минобразе рассказали, почему директор евпаторийской школы «разгромила» класс

В кадр попал ужасный беспорядок в кабинете химии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях в Евпатории разгорелся скандал в школе № 13. В Сети появилось видео, как директор якобы «разгромила» учебный класс и «послала всех куда подальше».

- Вот такой пример ученикам! - пишет автор публикации.

В кадр попал ужасный беспорядок в кабинете химии. На полу валяются пакеты, тетради, ручки и даже стекла, а на окнах болтаются разорванные занавески. Видеосъемку вел старшеклассник, который во время экскурсии по кабинету рассказал зрителям о том, что бардак устроила разгневанная директор школы.

Видео шокировало многих пользователей соцсетей:

- Ужас какой, кто наших детей учит…

- А это точно нормально, что в обычных школах такое происходит?

Разобраться в ситуации помогли в пресс-службе Министерства образования Крыма. Как удалось узнать КП-Крым, провокационный ролик был снят обучающимся школы после обхода администрацией школы учебных кабинетов с целью контроля соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, профилактики недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- В связи с тем, что руководителем и заместителями руководителя в учебном кабинете и лаборантской обнаружен общий беспорядок и предметы, не относящиеся к образовательному процессу и не предусмотренные для хранения в лаборантской, обучающихся попросили выйти из кабинета, после чего посторонние вещи извлекли из шкафов, - рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что директор не имела права проводить проверку во время классного часа. Поэтому за нарушение учебного процесса она получила выговор.

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