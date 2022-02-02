Реконструкцию набережной имени Терешковой в Евпатории сдвинули на март

Набережная стала долгостроем после ареста прежнего главы Евпатории Андрея Филонова Фото: Архив "КП"

Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории начнется в марте. Променадная зона, которая должна была встретить туристов обновленной и благоустроенной еще летом 2019 года, остается за строительным забором.

Предприятие ООО «Каштак», которое получило госконтракт по ремонту одной из двух набережных Евпатории, пытается через суд доказать свое право продолжать работы. Параллельно идет расследование нескольких уголовных дел, что мешает определить другого исполнителя работ — набережная своего рода вещдок для следователей.

- С предыдущим подрядчиком работают правоохранители, - напомнил министр строительства Крыма Карлен Петросян. - Мы попросили экспертов ускориться, они обещали 18 февраля выехать на место и провести экспертизу, чтобы передать материалы в суд. Потом мы обратимся в суд с просьбой разрешить продолжить работы.

По расчетам Минстроя, приступить к строительно-монтажным работам можно уже в марте. Их стоимость увеличилась вдвое — контракт с «Каштаком» был пописан на 775 миллионов рублей, довести начатое до конца обойдется в 1,6 миллиарда рублей. Сроки готовности прогулочной зоны сдвинулись на 2024 год.

- До 1 апреля подрядчик должен выйти на работу по набережной Терешковой. 1 апреля- конечный срок, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - Мощного подрядчика найти, крупного, который в состоянии объем этих работ выполнить за гораздо меньший срок.

Грубые нарушения выявили на объекте еще до окончания строительства. Претензии проверяющих были как к технологиям строительства, проектным решениям, так и к стоимости некоторых строительных материалов. В итоге в одностороннем порядке с подрядчиком расторгли договор. В проект внесли изменения, добавили волнолом и две буны, чтобы удержать песок на пляжах. Попутно включили работы по демонтажу конструкций, которые предыдущий подрядчик сделал с нарушениями.

Однако «Каштак» подал в суд на евпаторийских чиновников, чтобы не возвращать уже полученный аванс. Виновником в срыве реконструкции набережной признали инженера ГКУ «Инвестрой РК», который подписал акты выполненных строительных работ.

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